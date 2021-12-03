Самарские студенты победили в финале Всероссийского конкурса "Твой Ход"

Студенты Самарской губернии стали победителями финала первого Всероссийского конкурса "Твой Ход" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Финал конкурса проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи. Всего в состязании за главные награды приняли участие 1000 студентов из 76 регионов России. Торжественная церемония награждения состоялась в парке науки и искусств "Сириус".

Самарскую область на всероссийском конкурсе представляла делегация в составе 15 человек из ведущих вузов региона. По итогам всех испытаний победителями стали студенты Самарского государственного экономического университета Николай Арцытов, Самарского университета Анастасия Сабанина, Самарского государственного технического университета Ольга Логинова и Алина Бабенкова, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Никулина.

Каждый из них выиграли по 1 млн рублей, которые можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий и возможность потратить 5% от общей суммы на осуществление личной мечты.

Также по итогам конкурсного отбора Самарский государственный университет путей сообщения вошел в ТОП-50 лучших вузов России и получил грант на развитие в размере двух с половиной миллионов рублей.

В финале СамГУПС представляли участники студенческого научного общества, студенты университета Татьяна Десяткова, Анна Аничхина, Ангелина Жукова (Немоляева), Елизавета Филимонова и Ангелина Ровинских. Финалисты получили ценные подарки, сертификаты на дополнительное обучение, много положительных эмоций и главный приз — грант на развитие вуза.

Победителей конкурса поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Победа наших ребят во всероссийском студенческом конкурсе президентской платформы "Россия — страна возможностей" еще раз доказывает, что в Самарской области живут яркие, талантливые, креативные молодые люди, которые стремятся к самосовершенствованию. Я искренне рад за наших студентов, которые благодаря своей целеустремленности уже добились значимого результата, и теперь могут направить выигранные средства на дополнительное образование или развитие своего дела. Уверен, что каждый из вас сможет реализовать себя на самарской земле — обязательно создадим для этого все условия. Верим в вас, гордимся вами!" — подчеркнул глава региона.

На площадке конкурса в парке "Сириус" было представлено пространство "Университета будущего". Все конкурсанты учились на восьми факультетах, посвященных главным проблемам (мегавызовам) современного университета: карьера, образование, отношения, наука, безопасность, путешествия, устойчивое развитие и доступность для студентов с особыми возможностями здоровья.

Программа финала состояла из серии проектных состязаний по разработке решений для университетов совместно с партнерами конкурса, а также заданий для оценки компетенций участников.

В рамках конкурсных испытаний ребята выполняли интерактивные задания, кейсы на решение проблем современности, слушали лекции, участвовали в мастер-классах. За успешное обучение получали баллы и оценки экспертов.

Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход" проходил в стране впервые. По итогам победителями стали 200 студентов, которые получили премии в размере 1 млн руб. Кроме того, по количеству баллов и максимальным активностям студентов был сформирован ТОП-50 лучших вузов, в их число вошел и СамГУПС.

"Благодаря упорному труду и стараниям ребята выиграли грант на развитие своего университета. Уверен, что участие и победа в конкурсе даст старт новым перспективным инициативам. Желаю ребятам успехов в их начинаниях и высоких результатов в самых разных сферах деятельности", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Организатором конкурса выступают АНО "Россия — страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе "Твой Ход" подали более 560 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.