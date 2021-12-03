Самарские студенты победили в финале Всероссийского конкурса "Твой Ход"

Студенты Самарской губернии стали победителями финала первого Всероссийского конкурса "Твой Ход" президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Финал конкурса проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи. Всего в состязании за главные награды приняли участие 1000 студентов из 76 регионов России. Торжественная церемония награждения состоялась в парке науки и искусств "Сириус".
Самарскую область на всероссийском конкурсе представляла делегация в составе 15 человек из ведущих вузов региона. По итогам всех испытаний победителями стали студенты Самарского государственного экономического университета Николай Арцытов, Самарского университета Анастасия Сабанина, Самарского государственного технического университета Ольга Логинова и Алина Бабенкова, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Никулина.
Каждый из них выиграли по 1 млн рублей, которые можно направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий и возможность потратить 5% от общей суммы на осуществление личной мечты.
Также по итогам конкурсного отбора Самарский государственный университет путей сообщения вошел в ТОП-50 лучших вузов России и получил грант на развитие в размере двух с половиной миллионов рублей.
В финале СамГУПС представляли участники студенческого научного общества, студенты университета Татьяна Десяткова, Анна Аничхина, Ангелина Жукова (Немоляева), Елизавета Филимонова и Ангелина Ровинских. Финалисты получили ценные подарки, сертификаты на дополнительное обучение, много положительных эмоций и главный приз — грант на развитие вуза.
Победителей конкурса поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Победа наших ребят во всероссийском студенческом конкурсе президентской платформы "Россия — страна возможностей" еще раз доказывает, что в Самарской области живут яркие, талантливые, креативные молодые люди, которые стремятся к самосовершенствованию. Я искренне рад за наших студентов, которые благодаря своей целеустремленности уже добились значимого результата, и теперь могут направить выигранные средства на дополнительное образование или развитие своего дела. Уверен, что каждый из вас сможет реализовать себя на самарской земле — обязательно создадим для этого все условия. Верим в вас, гордимся вами!" — подчеркнул глава региона.
На площадке конкурса в парке "Сириус" было представлено пространство "Университета будущего". Все конкурсанты учились на восьми факультетах, посвященных главным проблемам (мегавызовам) современного университета: карьера, образование, отношения, наука, безопасность, путешествия, устойчивое развитие и доступность для студентов с особыми возможностями здоровья.
Программа финала состояла из серии проектных состязаний по разработке решений для университетов совместно с партнерами конкурса, а также заданий для оценки компетенций участников.
В рамках конкурсных испытаний ребята выполняли интерактивные задания, кейсы на решение проблем современности, слушали лекции, участвовали в мастер-классах. За успешное обучение получали баллы и оценки экспертов.
Всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход" проходил в стране впервые. По итогам победителями стали 200 студентов, которые получили премии в размере 1 млн руб. Кроме того, по количеству баллов и максимальным активностям студентов был сформирован ТОП-50 лучших вузов, в их число вошел и СамГУПС.
"Благодаря упорному труду и стараниям ребята выиграли грант на развитие своего университета. Уверен, что участие и победа в конкурсе даст старт новым перспективным инициативам. Желаю ребятам успехов в их начинаниях и высоких результатов в самых разных сферах деятельности", — отметил заместитель министра образования и науки Самарской области- руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Организатором конкурса выступают АНО "Россия — страна возможностей", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе "Твой Ход" подали более 560 тыс. студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.