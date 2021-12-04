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Дмитрий Чернышенко отметил впечатляющие результаты работы ЦУР

ОРЕНБУРГ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Оренбургскую область озвучил итоги работы центров управления регионами.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Зампред уделяет особое внимание развитию сети ЦУР, которые призваны структурировать и координировать работу региональных и муниципальных властей с обращениями граждан на всех доступных площадках.

"За год работы ЦУР добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз, — подчеркивает Дмитрий Чернышенко. — Благодаря ЦУР в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Отмечу, что работа ЦУР ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан".

В мероприятии принял участие полпред президента в ПФО Игорь Комаров. По его мнению, ЦУР должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством.

"Коммуникация жителей благодаря ЦУР с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, люди должны видеть конкретные ощутимые результаты в решении их проблем, — отмечает Игорь Комаров. — В созданном в ПФО окружном ЦУР также постоянно отслеживаются и анализируются социально-экономические процессы, происходящие в субъектах округа, в том числе касающиеся вакцинации жителей, введения ограничительных мер и реакции людей на эти решения".

25 ноября годовщину работы отметил ЦУР Самарской области. За это время специалисты Центра обработали более 278 тыс. сообщений — из них более 100 тыс. сообщений из соцсетей и более 178 тыс. жалоб на платформе "Госуслуги. Решаем вместе". Сотрудники ЦУР фиксируют сообщения граждан и передают ответственным. Благодаря взаимодействию Центра с органами власти жители получают обратную связь.

"Важное направление работы ЦУР — внедрение полезных цифровых решений для информирования жителей региона, — рассказывает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. — Сотрудники Центра совместно с министерствами разработали и запустили ряд чат-ботов. Чат-бот по ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет (включительно) отвечал на часто задаваемые вопросы, связанные с этой выплатой. Автоматизированный помощник регионального минздрава позволяет врачам ежедневно получать информацию о состоянии здоровья пациента дистанционно, если тот лечится дома".

Сейчас специалисты ЦУР Самарской области тестируют новый чат-бот по вакцинации от COVID-19. Также ЦУР совместно с региональным минздравом создали карту вакцинации. Это удобный сервис, где граждане могут получить информацию о графике работы и наличии вакцин в прививочных пунктах.

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