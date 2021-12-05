Игорь Комаров: Туризм в ПФО может дать новый импульс для развития несырьевого сектора экономики

Заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову представили туристический потенциал Оренбургской области.

Вице-премьер и полпред осмотрели историческую часть Оренбурга и набережную реки Урал, а также посетили музей истории города. Губернатор Денис Паслер рассказал о развитии исторического ядра Оренбурга и городских пространств и представил проект "Гагаринская лётка".

В присутствии Дмитрия Чернышенко и Игоря Комарова подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры между правительством Оренбургской области и корпорацией "Туризм.РФ". Подписи поставили первый замгендиректора корпорации Денис Секачев и Денис Паслер.

"Туристическое направление экономики Оренбуржья имеет большой нераскрытый потенциал. До введения ограничений турпоток в регион составлял 1,6 млн человек в год. В пандемию он сократился до 700 тысяч. Благодаря соглашению с корпорацией "Туризм.РФ" и инструментам нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы сможем восстановить доковидный уровень и нарастить его. Корпорация, в частности, будет работать с субъектом над созданием дополнительных мест размещения. Одним из первых совместных проектов Туризма.РФ и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который закончил первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Уверен, с привлечением частных инвестиций он станет новым местом притяжения туристов", — сказал Дмитрий Чернышенко.

"Туризм в регионах ПФО может дать новый импульс для развития несырьевого сектора экономики, создания новых рабочих мест, социально-экономического роста территорий, появления новых возможностей для моногородов и сельских поселений. Хотелось бы, чтобы Оренбургская область максимально реализовала свой потенциал, активизировала свою работу по ряду вопросов, тем более что в регионе для этого есть все необходимые ресурсы", — добавил Игорь Комаров.

"У туристической отрасли региона есть большой потенциал и соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" станет ключевым в выстраивании стратегии развития на ближайшие 10 лет. Очень значимый исторический объект для региона — здание бывшего летного училища. Судьбой "Гагаринской лётки" мы были озадачены давно и искали пути решения. В бюджете заложили 400 млн рублей на выкуп у собственников помещений в здании. Благодаря соглашению с корпорацией мы сможем дать новый импульс этому объекту", — отметил Денис Паслер.

В рамках соглашения в ближайшее время начнется оценка туристических территорий и работа по привлечению частных инвестиций в отрасль.

"Следующим шагом станет визит в Оренбургскую область специалистов корпорации "Туризм.РФ". Наши эксперты детально изучат потенциал туристических территорий и проанализируют инвестиционные проекты в регионе. Все перспективные проекты поддержим", — сказал первый заместитель генерального директора АО "Корпорация "Туризм.РФ" Денис Секачев.

В конце ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с корпорация "Туризм.РФ" Согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона. В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы".

Напомним, в Самарской области в рамках ранее подписанного соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" уже ведется большая системная работа и дает заметные результаты. Регион входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с 2020 г. турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 г. — более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 г. по сравнению с прошлым годом. Активно развивается направление делового туризма. На днях в Екатеринбурге объявили победителей главной отечественной награды в области делового туризма — ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Рекордное количество наград получила Самарская область. Это дало ей право стать регионом, который примет финал премии 2022 г. на своей территории.