Игорь Комаров: Туризм в ПФО может дать новый импульс для развития несырьевого сектора экономики

Заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко и полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову представили туристический потенциал Оренбургской области.
Вице-премьер и полпред осмотрели историческую часть Оренбурга и набережную реки Урал, а также посетили музей истории города. Губернатор Денис Паслер рассказал о развитии исторического ядра Оренбурга и городских пространств и представил проект "Гагаринская лётка".
В присутствии Дмитрия Чернышенко и Игоря Комарова подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры между правительством Оренбургской области и корпорацией "Туризм.РФ". Подписи поставили первый замгендиректора корпорации Денис Секачев и Денис Паслер.
"Туристическое направление экономики Оренбуржья имеет большой нераскрытый потенциал. До введения ограничений турпоток в регион составлял 1,6 млн человек в год. В пандемию он сократился до 700 тысяч. Благодаря соглашению с корпорацией "Туризм.РФ" и инструментам нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" мы сможем восстановить доковидный уровень и нарастить его. Корпорация, в частности, будет работать с субъектом над созданием дополнительных мест размещения. Одним из первых совместных проектов Туризма.РФ и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который закончил первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Уверен, с привлечением частных инвестиций он станет новым местом притяжения туристов", — сказал Дмитрий Чернышенко.
"Туризм в регионах ПФО может дать новый импульс для развития несырьевого сектора экономики, создания новых рабочих мест, социально-экономического роста территорий, появления новых возможностей для моногородов и сельских поселений. Хотелось бы, чтобы Оренбургская область максимально реализовала свой потенциал, активизировала свою работу по ряду вопросов, тем более что в регионе для этого есть все необходимые ресурсы", — добавил Игорь Комаров.
"У туристической отрасли региона есть большой потенциал и соглашение с Корпорацией "Туризм.РФ" станет ключевым в выстраивании стратегии развития на ближайшие 10 лет. Очень значимый исторический объект для региона — здание бывшего летного училища. Судьбой "Гагаринской лётки" мы были озадачены давно и искали пути решения. В бюджете заложили 400 млн рублей на выкуп у собственников помещений в здании. Благодаря соглашению с корпорацией мы сможем дать новый импульс этому объекту", — отметил Денис Паслер.
В рамках соглашения в ближайшее время начнется оценка туристических территорий и работа по привлечению частных инвестиций в отрасль.
"Следующим шагом станет визит в Оренбургскую область специалистов корпорации "Туризм.РФ". Наши эксперты детально изучат потенциал туристических территорий и проанализируют инвестиционные проекты в регионе. Все перспективные проекты поддержим", — сказал первый заместитель генерального директора АО "Корпорация "Туризм.РФ" Денис Секачев.
В конце ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве с корпорация "Туризм.РФ" Согласно документу, стороны договорились о развитии туристической инфраструктуры в Самарской области, что будет способствовать увеличению туристического потока и обеспечению социально-экономического развития региона. В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы".
Напомним, в Самарской области в рамках ранее подписанного соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" уже ведется большая системная работа и дает заметные результаты. Регион входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с 2020 г. турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 г. — более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 г. по сравнению с прошлым годом. Активно развивается направление делового туризма. На днях в Екатеринбурге объявили победителей главной отечественной награды в области делового туризма — ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award. Рекордное количество наград получила Самарская область. Это дало ей право стать регионом, который примет финал премии 2022 г. на своей территории.
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.