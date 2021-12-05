Жительницу Самарской области обвиняют в краже денег у собутыльника

В Сызрани завершилось расследование уголовного дела 30-летней местной жительницы, которую обвиняют в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В августе 2021 г. в полицию обратился местный житель, у которого из квартиры пропали 8 тыс. рублей. По его словам потерпевшего, незадолго до этого он выпивал дома со знакомыми. После ухода гостей он решил проверить наличные деньги, которые хранил на верхней полке шкафа должен был на следующий день передать родственнице.

Полицейские установили личности всех гостей, и под подозрение попала местная жительница. Она несколько раз покидала компанию и выходила из комнаты. Кроме этого, ранее женщину уже привлекали к ответственности за имущественные преступления.

По версии следствия, во время "праздника" подозреваемая заметила, откуда хозяин квартиры брал деньги на покупку спиртного. Потом она воспользовалась моментом и забрала наличные.

Сейчас уголовное дело передано в суд.