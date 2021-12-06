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Суды Происшествия

Рецидивист из Самары получил 8 лет колонии за убийство

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесен приговор ранее неоднократно судимому местному 31-летнему жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что 13 марта 2021 года в ночное время мужчина распивал спиртные напитки в квартире, расположенной в одном из жилых домов по ул. Ставропольской, в компании троих ранее знакомых ему местных жителей. Далее, между осужденным и одним из мужчин на почве личных неприязненных отношений, вызванных оскорблениями со стороны последнего, произошел конфликт. В ходе ссоры осужденный взял кухонный нож, находившийся на столе, и нанес своему оппоненту не менее 10 ударов по различным частям тела. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Гид потребителя

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