Рецидивист из Самары получил 8 лет колонии за убийство

В Самаре вынесен приговор ранее неоднократно судимому местному 31-летнему жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 13 марта 2021 года в ночное время мужчина распивал спиртные напитки в квартире, расположенной в одном из жилых домов по ул. Ставропольской, в компании троих ранее знакомых ему местных жителей. Далее, между осужденным и одним из мужчин на почве личных неприязненных отношений, вызванных оскорблениями со стороны последнего, произошел конфликт. В ходе ссоры осужденный взял кухонный нож, находившийся на столе, и нанес своему оппоненту не менее 10 ударов по различным частям тела. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы