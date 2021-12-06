В Самарском цирке прошла социально-благотворительная акция "Доктор цирк"

Акция была приурочена к Международному дню инвалидов. На манеже Самарского цирка выступили юные артисты детского образцового циркового коллектива "Арлекино" и заслуженный артист России Эрик Исрафилов.
Праздничное мероприятие посетили дети и их родители из ГБОУ Специальной (коррекционной) школы-интерната № 115 г. о. Самара, СООО "Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей "Самарские солнышки", СГООДИР "Дети ангелы", АНО детская футбольная школа "Крылья мечты".
Напомним, Международный день инвалидов отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи во всем мире с 1992 года. Цель дня — привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права: семинары, конференции, фестивали, выставки, концерты, встречи, акции.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!