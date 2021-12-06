В Самарском цирке прошла социально-благотворительная акция "Доктор цирк"

Акция была приурочена к Международному дню инвалидов. На манеже Самарского цирка выступили юные артисты детского образцового циркового коллектива "Арлекино" и заслуженный артист России Эрик Исрафилов.

Праздничное мероприятие посетили дети и их родители из ГБОУ Специальной (коррекционной) школы-интерната № 115 г. о. Самара, СООО "Организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей "Самарские солнышки", СГООДИР "Дети ангелы", АНО детская футбольная школа "Крылья мечты".

Напомним, Международный день инвалидов отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи во всем мире с 1992 года. Цель дня — привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права: семинары, конференции, фестивали, выставки, концерты, встречи, акции.