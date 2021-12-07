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Банк "Открытие": три четверти жителей ПФО сталкивались с финансовым мошенничеством за последний год

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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72% жителей Приволжья столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Звонки от имени банков остаются самым массовым видом мошенничества, а банки — главным источником информирования населения о кибербезопасности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" в преддверии финтех-форума "Финополис-2021".

65% респондентов заявили, что они или члены их семей сталкивались со случаями финансового мошенничества за последний год, но обошлось без ущерба. Еще 7% потеряли деньги в результате такого мошенничества. Самый высокий процент пострадавших в России от действий финансовых мошенников за последний год — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%) и в Северо-Западном федеральном округе (12%). 28% жителей округа не имели личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год.

Отвечая на вопрос о способах финансового мошенничества, с которыми они сталкивались (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), жители ПФО чаще всего называли звонки и смс от имени финансовых организаций — 59%, финансовые пирамиды и предложения сверхдохода по ценным бумагам — 23%, сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных) — 19%, звонки и смс от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы) — 18%, поддельные сайты и приложения, замаскированные под сервисы государственных органов — 15%.

Чаще всего жители округа получают информацию о кибербезопасности от банков (82%), далее с большим отрывом идут операторы связи и госорганы (50% и 45%) и другие организации (44%). Главные способы получения такой информации в банках — звонок от работника банка, в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете и в банкоматах.

Наиболее предпочтительными способами получения информации о кибербезопасности (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) жители Приволжья назвали уведомление по электронной почте (36%), смс-уведомления (29%) и в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете (11%).

В случае столкновения с финансовым мошенничеством 39% респондентов не предпринимали никаких действий. Обращались в банк 22%, в полицию — 9%, в суд — лишь 1%.

Отвечая на вопрос, какие действия вы предпринимаете, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества (открытый вопрос) жители Приволжского федерального округа чаще всего говорили о том, что не сообщают никому и нигде не записывают секретные данные карты, в том числе пин-код и СVV-код с обратной стороны (77%), скачивают мобильные приложения только в официальных магазинах — Google Play и App Store (35%), пользуются мобильным и онлайн-банком только через защищенный wi-fi или через мобильный интернет и не хранят на телефоне фото и заметки с данными банковских карт (по 33%), перепроверяют подозрительные звонки или сообщения в банке или лично у того человека, которому необходима помощь (30%), подключили двухфакторную аутентификацию в финансовых приложениях и подтверждают оплаты кодом из смс или пуш-уведомлений (26%). При этом только 11% проверяют кредитные и финансовые организации на сайте Банка России.

Большинство жителей округа невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. 30% уверены, что в любой момент могут стать жертвой кибермошенников. Еще 20% полагают, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается. При этом 31% считают, что проблемы есть, но в целом кибербезопасность финансовых операций повышается. Уверены, что все их финансовые операции достаточно защищены, 19% респондентов.

* Опрос проведен банком "Открытие" 26 ноября — 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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