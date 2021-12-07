Доцента самарского вуза будут судить за "оптовое" взяточничество

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В Самаре в суд направили уголовное дело доцента одного из вузов. Женщину обвиняют в получении взятки, служебном подлоге и покушении на него. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области