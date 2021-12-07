В Тольятти будут судить родителей, издевавшихся над пятилетним сыном

В Тольятти закончили расследовать уголовное дело 45-летней местной жительницы и ее 47-летнего сожителя, обвиняемых в неисполнении родительских обязанностей и истязании ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с мая по август 2021 г. женщина оставляла пятилетнего сына без присмотра в квартире с собакой. Также она не обеспечивала ребенку должного ухода и полноценного питания, он находился в антисанитарных условиях.

А в августе 2021 г. сожитель обвиняемой, являющийся отцом ребенка, регулярно избивал мальчика. При этом мать не пыталась этому препятствовать, не обращалась к правоохранителям или медикам. Экспертиза установила - на теле ребенка были многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре. Уголовное дело его родителей направили в суд для рассмотрения.