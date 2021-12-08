В баскетбольную "Самару" вернулся форвард Айк Нваму

Форвард Айк Нваму, чемпион и самый зрелищный игрок Суперлиги-1 прошлого сезона, возвращается в "Самару".

В 2011–2016 гг. выступал за команды американских колледжей Cleveland State, Mercer и UNLV, в 2016–2018 гг. — за команду J-лиги Sioux Falls Skyforce. Концовку сезона-2017/2018 провел в Греции в команде Lavrio Megabolt. Сезоны-2018/2019 и 2019/2020 вновь провел в J-лиге: за команды Wisconsin Herd, Ford Wayne Mad Ants и Northern Arizona Suns.

В составе сборной Нигерии в 2017 г. стал серебряным призером чемпионата Африки.

С марта по май 2021 г. — в БК "Самара". В составе нашей команды провел 14 матчей, в среднем набирая 19,6 очка (трехочковые — 46%) и делая 2,9 подбора и 1,9 передачи.

Чемпион Суперлиги-1 (2021). По итогам сезона получил приз от РФБ как "Самый зрелищный игрок чемпионата".

Летом 2021 г. в составе сборной Нигерии принял участие в Олимпийских играх в Токио (1 очко, 0,7 подбора и 1 передача в среднем за матч).

Сезон-2021/2022 начал в составе команды "Ирони Несс-Циона" (Израиль). Провел два матча в квалификации Еврокубка ФИБА (13,5 очка, 1 подбор, 1 передача в среднем). В трех матчах чемпионата Израиля в среднем набирал 8,3 очка и делал 3 подбора и 1,7 передачи.

С декабря 2021 г. — вновь в БК "Самара".