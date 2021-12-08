В Самаре подвели итоги социальной акции "Говорящая книга"

В Самаре завершилась социальная акция "Говорящая книга", цель которой — расширение доступа незрячих и слабовидящих людей к различным литературным произведениям. Подведение итогов было приурочено к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря.

Инициатором акции, стартовавшей в июне 2021 года, выступило представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области. Ее сразу поддержали в ряде других регионов присутствия НСКВ — Свердловской области и Пермском крае. В течение полугода волонтеры озвучивали и записывали на тифлофлешплеер (специальное устройство, позволяющее записывать "говорящие" книги для незрячих и слабовидящих) произведения российских и зарубежных авторов, переводя их в аудиоформат, доступный людям с нарушениями зрения — пользователям специализированных государственных библиотек.

По словам председателя регионального представительства НСКВ в Самарской области, управляющей по корпоративным программам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анны Бушляковой, в акции приняли участие более 120 человек из 18 социально ответственных компаний. Большой вклад в ее реализацию внесли сами библиотеки, которые порекомендовали и предоставили произведения, а также, по возможности, свои студии звукозаписи; помогли волонтерам оценить уровень навыков и творческие способности. В целом — сделали все, чтобы записи получились профессиональными.

Напомним, в Самаре волонтеры при поддержке студии "Самара Град" озвучили предоставленные областной библиотекой для слепых рассказы известной самарской писательницы и поэтессы Галины Михайловой, такие как "На улице Пушкина", "Навстречу жизни", "Бандура", "А все-таки", "Синяя кошка" и ряд других. До этого Галина Михайлова, год назад перенесшая несколько операций на глазах, сама записывала для библиотеки аудиоверсии своих произведений.

"Для того чтобы акция состоялась, добровольцы приложили много усилий. Запись одного рассказа длилась, в среднем, от 1 до 3 часов. Долгой подготовки не было — нужно было вставать к микрофону и начинать читать. Для человека без опыта озвучивания художественных произведений (а его у волонтеров, конечно, не было) это непростой труд, но в итоге при помощи профессионалов все получилось отлично. Я сам очень проникся темой поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому предоставил для акции свою студию", — рассказал владелец студии звукозаписи "Самара Град" Алан Маркелов.

В Свердловской областной библиотеке для слепых впервые стали доступны произведения уральских авторов: стихотворения поэта-фронтовика Михаила Найдича, рассказы советского и российского писателя Германа Дробиза, сборник очерков писателя Василия Кичева "Записки слепого". А пользователи Пермской краевой библиотеки для слепых теперь могут познакомиться с романом американской писательницы Сары Джио "Лунная тропа".

"Акция "Говорящая книга" обязательно продолжится в следующем году. У НСКВ 27 представительств в регионах России, поэтому мы уверены, что география проекта и численность участников расширится. Цель НСКВ — распространение лучших практик корпоративного волонтерства, среди которых интеллектуальное волонтерство занимает все более значимое место. В частности, наша акция показала, как добровольцы могут использовать навыки озвучивания художественных произведений для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Это еще один вариант объединения усилий социального бизнеса и государства в развитии инклюзивного общества", — отметила Анна Бушлякова.

В Самаре акцию "Говорящая книга" поддержали сотрудники регионального отделения Поволжского филиала ПАО "МегаФон", "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", филиала Соса-Соla НВС Россия, клиники "Линлайн", ПАО "Т Плюс", "ЭкоСтройРесурс", Куйбышевской железной дороги — филиала "РЖД", "Данон Россия" и студии звукозаписи "Самара Град".

Видеоролик об акции можно посмотреть по ссылке.