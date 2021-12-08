Самарский "Союз-2.1а" с транспортным кораблем и экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

В среду, 8 декабря, в 10:38:15 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС.
Планируемая продолжительность полета 12 суток.
Полет к Международной космической станции пройдет по четырехвитковой схеме, стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" запланирована в 16:41 по московскому времени.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?