Самарский "Союз-2.1а" с транспортным кораблем и экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

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В среду, 8 декабря, в 10:38:15 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-20" и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС.