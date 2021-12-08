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ПСБ запускает цифровую карту для розничных клиентов

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ начал эмиссию цифровых дебетовых карт для действующих розничных клиентов. Цифровая карта является полнофункциональной банковской картой в онлайн-формате и обладает всеми привилегиями стандартной дебетовой карты в зависимости от выбранного тарифа. Существенное преимущество цифровой карты в отличие от ее пластикового носителя — это мгновенный выпуск и возможность пользоваться картой через несколько минут после ее заказа.

"С развитием цифровизации и электронной коммерции растет доля клиентов, полностью перешедших в цифровые каналы для совершения ежедневных банковских операций. Необходимость иметь при себе наличные или пластик постепенно уходит в прошлое. Будущее наших ежедневных расчетов за цифровыми картами в смартфонах и других носимых устройствах. Цифровая карта является полным аналогом пластиковой по своему функционалу и дополнительным возможностям, она выпускается в течение нескольких секунд и сразу готова к использованию. Такой быстрый и безопасный способ получения карты будет особенно востребован в период действия ограничительных мер. При этом для наших клиентов мы сохраняем возможность выбора: они могут воспользоваться опцией заказа пластиковой карты дополнительно к выпуску цифровой", — отметила директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

Оформить цифровую карту можно в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ, выбрав один из предложенных тарифов дебетовой карты. Банк выпустит карту моментально, и она сразу станет доступна для добавления и использования в электронных кошельках Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и др. С помощью карты также можно совершать покупки в магазинах с помощью смартфона, оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.

Гид потребителя

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