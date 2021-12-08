В нацпарке "Самарская Лука" задержаны подозреваемые в браконьерстве

В среду, 8 декабря, в 2:00 на трассе "М-5 "Урал" - Ширяево" был задержан автомобиль Toyota RAV4 с водителем и тремя пассажирами, в салоне которого обнаружено охотничье ружье марки "ИЖ", патроны к нему, фара-искатель с проводом электропитания, а в багажнике - туша застреленного зайца. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал начальник отдела охраны национального парка "Самарская Лука" Сергей Тананыкин.

Как он пояснил, о задержании автомобиля было сообщено в дежурную часть полиции Ставропольского района, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В итоге водитель автомобиля и владелец ружья, ехавший на переднем сидении, были доставлены в районный отдел полиции для проведения первоочередных проверочных мероприятий.

В ОМВД России по Ставропольскому району также подано заявление о проведении проверки по факту незаконной охоты и привлечении подозреваемых к ответственности.

Данное правонарушение — браконьерство, подпадает под санкцию статьи 258 УК РФ, только первая часть которой предусматривает для виновных штрафы до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет, а в случае незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору (часть 2) до 5 лет лишения свободы или штрафы до 1 млн рублей.