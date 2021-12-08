"Старт года": Private Banking Россельхозбанка победил в премии SPEARʼS

Private Banking Россельхозбанка стал лауреатом 13-й ежегодной премии в индустрии private banking и wealth management, SPEARʼS Russia Wealth Navigator Awards 2021. Организаторы признали РСХБ Private Banking победителем в номинации "Старт года".

"Мы благодарим организаторов премии за высокую оценку нашей работы. Оценив потенциал рынка, наш опыт и клиентскую базу, мы поняли, что готовы предложить интересные продукты. Помимо традиционных банковских услуг, Россельхозбанк предлагает состоятельным клиентам брокерское обслуживание и доверительное управление. Банк предоставляет доступ к российским и зарубежным фондовым площадкам для совершения сделок с ценными бумагами, а также помогает сформировать инвестиционный портфель из числа наиболее доходных финансовых инструментов", — прокомментировала директор департамента по работе с частным капиталом Россельхозбанка Наталья Капинос.

В 2021 году Россельхозбанк активно развивал сеть обслуживания крупного частного капитала, открыл офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Также банк развивает сервисы Private Banking по принципу LifeStyle (стиль жизни). Эта модель направлена на реализацию сервиса, который объединяет собственных экспертов РСХБ и надежных партнеров — поставщиков лучших продуктов и услуг, представленных на российском рынке.

SPEARʼS Russia Wealth Navigator Awards — первая в России ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. SPEARʼS Russia Wealth Navigator Awards проводится по аналогии с премией SPEARʼS WMA, которую журнал SPEARʼS UK ежегодно организует в Лондоне.