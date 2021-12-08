Тольяттинка зарегистрировала в своей квартире 42 мигранта

В Тольятти полицейские обнаружили квартиру, в которой фиктивно были зарегистрированы несколько десятком иностранцев. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В середине ноября 2021 г. 34-летняя жительница Автозаводского района зарегистрировала в своей квартире на ул. Ворошилова 42 мигранта, хотя не собираясь предоставлять им жилье.

Женщина, в отношении которой возбудили уголовное дело, рассказала, что получала деньги за фиктивную регистрацию.

Возбуждено уголовное дело.