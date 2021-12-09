Губернатор открыл мемориальную доску в память о прокуроре Куйбышевской области Николае Баженове

В Самарской области продолжается работа по увековечиванию памяти людей, внесших значительный вклад в становление и развитие региона.
В четверг, 8 декабря, в День Героев Отечества, в преддверии 300-летия со дня образования Прокуратуры России в самарской школе № 46 состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь прокурора Куйбышевской области Николая Александровича Баженова. Участие в церемонии принял губернатор Дмитрий Азаров, прокурор области Сергей Берижицкий, Глава региональной столицы Елена Лапушкина, внук Николая Баженова Юрий Баженов вместе со своей дочерью Викторией, ученики и педагоги образовательного учреждения.
"Николай Александрович — защитник Отечества, воин, фронтовик, защитник интересов граждан нашей, в то время Куйбышевской, а сегодня Самарской области. Он внес свой вклад в то, что наша страна сохранила независимость, победив в борьбе с кровавым врагом. В дальнейшем, состоя на государственной службе, на службе закона, он способствовал тому, чтобы процветала наша страна, динамично развивалась наша родная земля", — отметил губернатор.
Николай Александрович Баженов родился в Горьковской области, там же окончил школу. Получив образование, поступил в Московское общевойсковое училище им. Верховного Совета РСФСР. С началом Великой Отечественной войны был назначен командиром минометной роты в составе 1113-го стрелкового полка 330-й стрелковой дивизии. Вскоре он уже — капитан, командир батальона, затем — помощник начальника штаба 531-го минометного полка под Сталинградом. В июле 1943 года при форсировании Северского Донца в районе города Изюма получил тяжелое ранение. В 1944 году Николай Баженов поступил в Горьковскую юридическую школу.
После получения образования посвятил свою жизнь труду в надзорном ведомстве. Должность прокурора Куйбышевской области он занял в 1969 году. При его непосредственном руководстве было построено одно из лучших в стране в то время здание прокуратуры региона на улице Чапаевской, 151. В нем проводились совещания и семинары всесоюзного значения. Широко известна проводимая Н. А. Баженовым работа по борьбе с хищениями на ВАЗе.
"Николай Александрович 12 лет возглавлял прокуратуру Самарской области. Именно в эти годы происходило становление экономики области, зарождалась авиационная и космическая промышленность, становились на ноги автомобилестроение и нефтехимия. И во всем этом был большой вклад работников прокуратуры, которую на тот момент возглавлял Николай Александрович Баженов. Он неоднократно избирался депутатом областного Совета, был членом Обкома КПСС и в 1986 году по заслугам, в результате напряженного труда на территории Самарской области, в результате проявленных инициатив был назначен первым заместителем Генерального прокурора Советского Союза, — отметил прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. — Сегодня, в преддверии 300-летия образования прокуратуры Российской Федерации, мы с большим уважением и глубокой памятью открываем мемориальную доску на фасаде школы, которая теперь носит имя Николая Александровича Баженова. Я хочу поблагодарить наших уважаемых ветеранов, которые в эти минуты с нами, которые помнят Николая Александровича и работали с ним, сказать вам огромное спасибо за прожитые годы и за ту великолепную историю, которую вы нам оставили. Это только начало нашей работы, о которой говорил Губернатор области. Впереди у ряд других важных событий для жизни работников прокуратуры, а значит и для жизни нашей области".
В этом году педагогический совет школы № 46 принял решение о присвоении образовательному учреждению имени прокурора Куйбышевской области Николая Александровича Баженова. Сейчас школьники вместе со своими наставниками, ветеранами надзорного ведомства и родственниками работают над созданием экспозиции музея в честь выдающегося человека.
"Сегодня в день присвоения шкоде № 46 имени моего прадедушки Баженова Николая Александровича, я испытываю огромную гордость. Для меня этот день очень важный и значимый, как и для многих из вас. Огромное спасибо хотелось бы сказать Губернатору Самарской области Азарову Дмитрию Игоревичу и прокурору Самарской области Бережицкому Сергею Петровичу, — обратилась правнучка Виктория Баженова. — Нашей семьей было принято решение отдать музею данной школы боевые награды, ордена, а также портрет прадедушки Коли, чтобы каждый желающий мог посмотреть на то, как он жил, на его трудовые годы. Мы очень любим и гордимся им".
Открытие мемориальной доски на здании школы — это возможность отдать дань уважения человеку, с честью выполнявшего свой служебный долг, укреплявшего славные традиции российской прокуратуры, внесшего свой вклад в решение стратегических задач по укреплению и развитию Родины. Николай Александрович Баженов обладал особым характером, которому присущи твердость, честность, принципиальность и профессиональное отношение к делу.
Жизнь Николая Александровича Баженова — пример для будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.
"Сегодня мы фиксируем еще одну страницу нашей истории для потомков, создаем условия, чтобы имя человека, который внес свой вклад в развитие региона, не было забыто. Эта работа крайне важна. Мы на постоянной основе увековечиваем память о выдающихся личностях. И сегодня я хочу искренне поблагодарить Вас, уважаемый Сергей Петрович, ветеранов прокуратуры, за принятые и реализованные решения. Уверен, что мальчишки и девчонки, ученики этой школы, родители, которые приводят сюда детей, заинтересуются судьбой этого человека, еще раз вспомнят и оценят его вклад в развитие нашей родной земли", — отметил губернатор.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно