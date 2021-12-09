Самарский университет им. С.П.Королева стал номинантом премии "Знание"

Самарский университет им. С.П.Королева стал номинантом премии "За активную просветительскую деятельность в вузе" Российского общества "Знание". Заявка университета была отобрана в финал конкурса из 3053 претендентов.
Члены жюри конкурса отметили высокую социальную значимость профориентационных и просветительских проектов университета - таких, как "Спутник", "Универсум", "Десять в минус девятой" и других. За три года в них участвовало более чем 47 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации и 11 стран. Эти проекты позволяют любому ребенку проявить свои способности, влиться в среду активных единомышленников, и их основная цель - популяризация науки.
Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил: "Конкуренция была очень высока. Несмотря на то что мы не вошли в число лауреатов конкурса, сам факт попадания в шорт-лист премии очень значим и говорит о высокой оценке наших проектов. Самарский университет им. Королева стал единственным вузом - номинантом конкурса. Поздравляю Сергея Горяинова и всю нашу профориентационную команду! Отличный результат".
Церемония награждения лауреатов премии "Знание" состоялась во вторник в Москве, объявлены 29 лауреатов в 15 номинациях.
Благодарность лауреатам и номинантам премии "Знание" выразил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, цель премии "Знание" заключается в том, чтобы общество "увидело этих замечательных людей и сказало им спасибо", и эту задачу премия точно выполнила.
"Вот эти люди, которые были сегодня в зале, которые поднимались на сцену за наградами, - это люди, заслуживающие самого большого уважения и самой большой благодарности", - резюмировал Сергей Кириенко.
Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения - преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, проектов, представителей различных сфер, ведущих просветительскую деятельность. В 2021 году она проводится впервые, это итог большой работы, которую провело общество "Знание", возрожденное по инициативе президента РФ Владимира Путина.
Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. В шорт-лист вошли 103 финалиста, из которых экспертное жюри выбрало 29 лауреатов.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.