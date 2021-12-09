Самарский университет им. С.П.Королева стал номинантом премии "Знание"

Самарский университет им. С.П.Королева стал номинантом премии "За активную просветительскую деятельность в вузе" Российского общества "Знание". Заявка университета была отобрана в финал конкурса из 3053 претендентов.

Члены жюри конкурса отметили высокую социальную значимость профориентационных и просветительских проектов университета - таких, как "Спутник", "Универсум", "Десять в минус девятой" и других. За три года в них участвовало более чем 47 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации и 11 стран. Эти проекты позволяют любому ребенку проявить свои способности, влиться в среду активных единомышленников, и их основная цель - популяризация науки.

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев отметил: "Конкуренция была очень высока. Несмотря на то что мы не вошли в число лауреатов конкурса, сам факт попадания в шорт-лист премии очень значим и говорит о высокой оценке наших проектов. Самарский университет им. Королева стал единственным вузом - номинантом конкурса. Поздравляю Сергея Горяинова и всю нашу профориентационную команду! Отличный результат".

Церемония награждения лауреатов премии "Знание" состоялась во вторник в Москве, объявлены 29 лауреатов в 15 номинациях.

Благодарность лауреатам и номинантам премии "Знание" выразил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, цель премии "Знание" заключается в том, чтобы общество "увидело этих замечательных людей и сказало им спасибо", и эту задачу премия точно выполнила.

"Вот эти люди, которые были сегодня в зале, которые поднимались на сцену за наградами, - это люди, заслуживающие самого большого уважения и самой большой благодарности", - резюмировал Сергей Кириенко.

Премия российского общества "Знание" учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения - преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, проектов, представителей различных сфер, ведущих просветительскую деятельность. В 2021 году она проводится впервые, это итог большой работы, которую провело общество "Знание", возрожденное по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. В шорт-лист вошли 103 финалиста, из которых экспертное жюри выбрало 29 лауреатов.