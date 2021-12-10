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Соцподдержка Общество

Новокуйбышевская нефтехимическая компания поддержала социально значимые проекты города

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поддержка и развитие социально значимых проектов в регионах присутствия — одно из ключевых направлений деятельности компании "Роснефть" и ее дочерних обществ. Новокуйбышевская нефтехимическая компания, придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в Новокуйбышевске и Самарской области.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Только за последние пять лет предприятие поддержало 38 учреждений социальной, медицинской и образовательной сфер. Традиционно большое внимание АО "ННК" уделяет развитию массового спорта, патриотического воспитания молодежи, реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры родного города.

В 2021 году АО "ННК" поддержало еще семь социально значимых проектов. Среди которых, замена окон и дверей в корпусе детского сада "Василёк".

"Спасибо нашим друзьям-заводчанам за отзывчивость и поддержку, — благодарит нефтехимиков Валентина Симакова, заведующая детским садом. — Мы очень рады долгожданной возможности улучшить условия в учреждении. Планируем, что ремонтные работы будут проведены в 2022 году".

Ремонт ждёт и один из классов школы № 19 имени Героя Социалистического труда А. С. Федотовой,

"Наше тесное и плодотворное сотрудничество с Новокуйбышевской нефтехимической компанией началось в 2018 году, — рассказала директор школы Ольга Макарова. — При поддержке предприятия создан музей, посвященный первому руководителю ННК Анне Сергеевне Федотовой, закуплено оборудование и мебель для его работы. Внимание, которое оказывает Новокуйбышевская нефтехимическая компания нашей школе, очень значимо для нас. Большая благодарность руководству завода и всему коллективу".

Получит продолжение и общественно значимый проект по восстановлению мест захоронения участников Великой Отечественной войны на кладбище "Северное". Его АО "ННК" и городское общество ветеранов войны и вооруженных сил реализуют с 2019 года.

"Благодаря поддержке, оказанной Новокуйбышевской нефтехимической компанией, в течение года мы установили 65 новых и отремонтировали два десятка памятников, — отметил председатель городского общества ветеранов войны и вооруженных сил Виктор Семенов. — ННК — это замечательный коллектив, который не подводит нас, постоянно с нами контактирует, общается, интересуется. Важнейшая работа по сохранению памяти об участниках войны будет продолжена и в следующем году".

Кроме того, при поддержке АО "ННК" будет приобретен специализированный транспорт для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, предназначенный для нужд социальных служб Новокуйбышевска. В Самарскую городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова поступит современное оборудование. Поддержат нефтехимики и проект по благоустройству одного из пешеходных переходов в промышленной зоне Новокуйбышевска.

Предприятия НК "Роснефть" последовательно занимаются созданием благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Адресную помощь различным учреждениям области на решение социально значимых вопросов в этом году также оказали и другие предприятия "Роснефти" Самарской области: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Самаранефтегаз.

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