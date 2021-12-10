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Архитектура Культура

Пять советских мозаик Самары могут войти в список памятников

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступило с инициативой присвоить статус объектов культурного наследия пяти мозаичным произведениям.

Заявления отправлены в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

После принятия заявлений в работу мозаики автоматически стали объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия. В течение трех месяцев чиновники примут решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).

В числе претендентов на статус ОКН:

"Молодежь в науке и производстве" (два панно). Улица Антонова-Овсеенко, 53. Художник Бронислав Кураго, 1971 год.

"Связь" и "Междугородная телефонная связь". Улица Мичурина, 54. Художник Бронислав Кураго, 1975–1976 годы.

"Гражданская авиация". Сквер "Три вяза" (улица Куйбышева, 121). Художник Анатолий Завьялов, конец 1960-х — начало 1970-х.

"Дружба". Улица Стара-Загора, 70. Художник Рудольф Баранов, 1977 год

"Волейболистки". Дворец легкой атлетики, улица Физкультурная, 101. Художники Александр Дронов, Александр Ухлин, 1972 год.

Включение советских монументальных произведений в список памятников — часть проекта "Мозаика модернизма" самарского регионального отделения ВООПИиК. Руководитель проекта — председатель совета общественной организации Нина Казачкова, автор и редактор — архитектурный обозреватель Армен Арутюнов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В ходе проекта было инвентаризировано более 80 мозаик, созданных в Самаре с 1958 по 1996 годы. Собранные материалы публикуются на сайте "Лица модернизма" https://samaramodernism.ru/

Исследование также легло в основу книги-альбома "Мозаика модернизма. Куйбышев — Самара. 1958-1996", выход которой запланирован на середину декабря. Тираж издания будет передан в библиотеки, вузы, музеи, районные администрации и другие профильные организации. Электронная версия книги также будет доступна на сайте проекта.

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Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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