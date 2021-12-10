Пять советских мозаик Самары могут войти в список памятников

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступило с инициативой присвоить статус объектов культурного наследия пяти мозаичным произведениям.
Заявления отправлены в управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
После принятия заявлений в работу мозаики автоматически стали объектами, обладающими признаками объектов культурного наследия. В течение трех месяцев чиновники примут решение об их включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН).
В числе претендентов на статус ОКН:
"Молодежь в науке и производстве" (два панно). Улица Антонова-Овсеенко, 53. Художник Бронислав Кураго, 1971 год.
"Связь" и "Междугородная телефонная связь". Улица Мичурина, 54. Художник Бронислав Кураго, 1975–1976 годы.
"Гражданская авиация". Сквер "Три вяза" (улица Куйбышева, 121). Художник Анатолий Завьялов, конец 1960-х — начало 1970-х.
"Дружба". Улица Стара-Загора, 70. Художник Рудольф Баранов, 1977 год
"Волейболистки". Дворец легкой атлетики, улица Физкультурная, 101. Художники Александр Дронов, Александр Ухлин, 1972 год.
Включение советских монументальных произведений в список памятников — часть проекта "Мозаика модернизма" самарского регионального отделения ВООПИиК. Руководитель проекта — председатель совета общественной организации Нина Казачкова, автор и редактор — архитектурный обозреватель Армен Арутюнов. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.
В ходе проекта было инвентаризировано более 80 мозаик, созданных в Самаре с 1958 по 1996 годы. Собранные материалы публикуются на сайте "Лица модернизма" https://samaramodernism.ru/
Исследование также легло в основу книги-альбома "Мозаика модернизма. Куйбышев — Самара. 1958-1996", выход которой запланирован на середину декабря. Тираж издания будет передан в библиотеки, вузы, музеи, районные администрации и другие профильные организации. Электронная версия книги также будет доступна на сайте проекта.
Последние комментарии
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((