Экс-полицейского из Тольятти обвиняют в попытке "стрясти" деньги с местного жителя

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В Тольятти в суд отправили уголовное дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.