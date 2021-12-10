В Самарской области для жителей сел строят новые дома

Для жителей сел Самарской области строят новые дома. Семье Михаила и Ирины Мандрейкиных из Челно-Вершин вручили ключи от нового дома, построенного в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области".

В регионе восемь семей, проживающих в сельских районах, получили новое жилье. До конца года будут сданы 12 индивидуальных домов. Еще 19 семей получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья на селе.

Создание комфортных и современных условий для сельчан - часть Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей региона. В целях повышения социального благополучия граждан, проживающих в сельских территориях, реализуется целый ряд программ, в том числе "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области", губернаторский проект "СОдействие" и др.

В 2021 году на выполнение госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области" запланировано финансирование в размере 1,1 млрд рублей. Благодаря этим средствам в Сергиевском, Большечерниговском, Кинельском и Исаклинском районах реализуются проекты компактной жилищной застройки, ведется строительство 20 домов общей площадью 1299 кв. м, предоставляемых гражданам РФ по договору найма жилого помещения.

Сейчас полностью завершено строительство восьми индивидуальных жилых домов в Исаклинском, Кошкинском, Сергиевском и Челно-Вершинском муниципальных районах. На остальных заканчиваются строительно-монтажные работы. К концу года завершится реализация 268 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Семья Мандрейкиных проживает в Челно-Вершинах более 10 лет и собственного жилья никогда не имела, признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Жилой дом для них построен в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла государственную экспертизу. Дом сдан под ключ, оборудован необходимыми инженерными коммуникациями (водоотведение, водоснабжение, газификация), выполнены внутренние отделочные работы. В строительство вложены средства из бюджетов области, района и работодателя.

Жилье предоставляется бесплатно сельским работникам агропромышленных предприятий, учителям, врачам и специалистам других востребованных специальностей по договору соцнайма. По его условиям, через пять лет семья сможет выкупить дом всего за 10% от остаточной стоимости, через 10 лет - за 1%.

"Я очень рад событиям, которые сегодня происходят с моей семьёй. В моих руках - не только ключи от нового дома, но это, говоря образно, и ключи от счастливой жизни. Собственный дом - еще один весомый повод жить и работать сегодня на селе. Мы сами выбрали проект. Две комнаты, кухня-гостиная, все коммуникации подведены, возле дома есть приусадебный участок. Завезем мебель и уже в Новый год справим новоселье. Огромное спасибо губернатору и правительству нашей области, администрации района и всем причастным", - говорит Михаил Мандрейкин.