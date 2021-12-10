В Самарской области в декабре откроются новые модельные библиотеки

Подвесные гамаки и VR-очки, Wi-Fi и летающие конструкции в стиле Леонардо да Винчи, детские горки и кафе… Угадайте, где вы? Нет, это не развлекательная зона торгового центра. Вы… в библиотеке! Правда, не в обычной, а в модельной. Таких в Самарской области уже 16, в декабре откроются еще четыре.

Найдите ближайшую для себя библиотеку и приходите в гости. Бесплатный познавательный, развлекательный, дружелюбный досуг для детей и взрослых, для самостоятельного и семейного отдыха.

Красочные "бумажные" книги, их электронные или аудио-версии, VR-очки — все к услугам современного читателя, который и является главным героем нового библиотечного пространства. Модельная библиотека покорит вас дизайном, комфортом, творческой атмосферой. И конечно — техническими инновациями. Какими? Подробнее — по ссылке.