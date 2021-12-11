На нефтеперекачивающей станции "Самара-2" выполнена замена двух магистральных насосных агрегатов и вспомогательных систем

АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене двух магистральных насосных агрегатов (МНА) и вспомогательных систем на нефтеперекачивающей станции "Самара-2" в Кинельском районе Самарской области.

Работы по модернизации оборудования НПС велись с февраля 2020 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

В магистральной насосной станции (МНС) Куйбышев — Лисичанск установлены два новых современных горизонтальных двухопорных насосных агрегата № 2 и 4 производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час каждый. Новое оборудование обладает повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы.

Специалисты установили новое основное и вспомогательное оборудование — два рабочих масляных бака объемом 3 куб. м каждый, насосный агрегат для обеспечения замены масла, всасывающие и напорные трубопроводы, заменили маслофильтры и запорную арматуру маслосистемы насосных агрегатов. Установлены датчики контроля давления, вибрации, температурного режима магистральных насосов для контроля и управления с автоматизированного рабочего места оператора, а также для реализации автоматических защит и блокировок оборудования. Выполнены замена трубопроводов системы утечек и дренажа, а также монтаж новых воздуховодов с учетом расположения технологического оборудования и трубопроводов маслосистемы.

За зданием МНС на открытой площадке были установлены три аппарата воздушного охлаждения и построены два подземных резервуара для хранения масла.

В процессе монтажа технологических трубопроводов выполнялся обязательный мониторинг качества сварных стыков неразрушающими методами контроля. На замененных участках технологических трубопроводов проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность.

Новые насосы подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Куйбышев — Лисичанск и введены в эксплуатацию в соответствии с графиком. Замена насосного оборудования выполнялась с поочередным плановым выводом каждого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу при этом велась в штатном режиме. Предыдущее оборудование было демонтировано в связи с окончанием срока эксплуатации.

Установленное современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.