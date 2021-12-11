Четыре школьника из Самарской области вышли в финал Всероссийского конкурса "Ученик года-2021"

Ученица 11 класса самарской школы №163 Валерия Багрянцева, ученица 11 класса школы с. Красный Яр Арина Матмурадова, ученик 11 класса гимназии "Перспектива" Андрей Конько и ученица 11 класса школы № 8 имени С. П. Алексеева Марина Абрамова из Отрадного стали финалистами Всероссийского конкурса "Ученик года-2021".

Конкурс является совместным проектом Российского Союза Молодежи, правительства Ульяновской области и Ульяновского педуниверситета имени И. Н. Ульянова, реализующегося при поддержке Министерства просвещения РФ.

Они стали одними из 100 лучших школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Всего в финале встретились представители 38 регионов России. Церемония награждения победителей состоится 12 декабря и будет транслироваться в прямом эфире сообщества "Ученик года" социальной сети ВКонтакте.

Всероссийский конкурс "Ученик года" — главное соревновательное событие среди школьников России. Его основная цель — создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов. Участниками могут стать обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций.

Валерия Багрянцева — призер национального финала Worldskills Russia 2020 "Туризм — юниоры", призер всероссийского конкурса "Большая перемена — 2021", победитель всероссийских и международных соревнований по синхронному плаванию, председатель Детского совета РДШ г. о. Самара, член Самарского союза молодежи. Лера увлекается игрой на барабанах, пишет треки, аранжировки для музыки и тексты, закончила художественную школу. 12 лет девушка занималась профессиональным плаванием, стала кандидатом в мастера спорта.

С четырех лет Арина Матмурадова занимается вокалом, принимала участие во всероссийских и международных вокальных конкурсах, также в кастинге проектов "Голос. Дети", "Битва талантов", "Детская новая волна". Трижды девушка ездила на летние смены в Артек, дважды выступала на заключительном концерте перед 4 тысячами зрителей. Арина — автор текстов, например, песни про Артек "Я не позабуду", а также своей визитки в финале "Ученика года". Арина — экс-президент своей школы, член команды РДШ, участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, любит изучать английский язык и поэзию.

В финал конкурса Андрей Конько вышел благодаря активной школьной жизни и творческой деятельности. Андрей активно участвует в патриотическом направлении в своей гимназии. Финалист рассказывает ученикам начальной школы об истории Великой Отечественной войны, о ее героях. Также он профессионально занимается народными танцами. Андрей — обладатель трех Гран-при на международных хореографических конкурсах, неоднократный победитель и призер всероссийских и областных конкурсов.

Марина Абрамова имеет успехи в волонтерской деятельности, журналистике и профилактике негативных явлений. Марина является победителем всероссийского конкурса "Большая перемена — 2021", победителем всероссийского конкурса "Лидер XXI века" и обладателем звания Лучшего журналиста межрегионального слета. Ученица вела новости вместе с Николаем Дроздовым на МИА "Россия Сегодня", прошла медиашколу от Эрнеста Мацкявючиса, является активистом Федерации Детских Организаций Самарской области, обладательницей именной премии губернатора Самарской области.

В финале конкурса учащихся школ проходят 5 испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс "Широка страна моя родная", ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

"Всероссийский конкурс "Ученик года" — это ответ на запрос учащейся молодежи на самореализацю. Мы поддерживаем общественную, творческую и познавательную активность ребят, создаем пространство для общения, взаимодействия с экспертами, для обмена опытом. Благодаря конкурсу "Ученик года" старшеклассники могут значительно обогатить свое личное портфолио, найти друзей и единомышленников", — отметил председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

По итогам финала будут определены два лауреата и один победитель по лучшему рейтингу, присужденному жюри конкурса за выполнение всех конкурсных заданий, а также лауреаты дополнительных номинаций: "Общественник года", "Интеллектуал года", "Творческая личность года", "Лидер года", "Мастер-IT года".

В рамках проведения финального мероприятия также пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с экспертами.