Четыре школьника из Самарской области вышли в финал Всероссийского конкурса "Ученик года-2021"

Ученица 11 класса самарской школы №163 Валерия Багрянцева, ученица 11 класса школы с. Красный Яр Арина Матмурадова, ученик 11 класса гимназии "Перспектива" Андрей Конько и ученица 11 класса школы № 8 имени С. П. Алексеева Марина Абрамова из Отрадного стали финалистами Всероссийского конкурса "Ученик года-2021".
Конкурс является совместным проектом Российского Союза Молодежи, правительства Ульяновской области и Ульяновского педуниверситета имени И. Н. Ульянова, реализующегося при поддержке Министерства просвещения РФ.
Они стали одними из 100 лучших школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Всего в финале встретились представители 38 регионов России. Церемония награждения победителей состоится 12 декабря и будет транслироваться в прямом эфире сообщества "Ученик года" социальной сети ВКонтакте.
Всероссийский конкурс "Ученик года" — главное соревновательное событие среди школьников России. Его основная цель — создание единого пространства общения и обмена опытом для обучающихся общеобразовательных организаций, поддержка их достижений и талантов. Участниками могут стать обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций.
Валерия Багрянцева — призер национального финала Worldskills Russia 2020 "Туризм — юниоры", призер всероссийского конкурса "Большая перемена — 2021", победитель всероссийских и международных соревнований по синхронному плаванию, председатель Детского совета РДШ г. о. Самара, член Самарского союза молодежи. Лера увлекается игрой на барабанах, пишет треки, аранжировки для музыки и тексты, закончила художественную школу. 12 лет девушка занималась профессиональным плаванием, стала кандидатом в мастера спорта.
С четырех лет Арина Матмурадова занимается вокалом, принимала участие во всероссийских и международных вокальных конкурсах, также в кастинге проектов "Голос. Дети", "Битва талантов", "Детская новая волна". Трижды девушка ездила на летние смены в Артек, дважды выступала на заключительном концерте перед 4 тысячами зрителей. Арина — автор текстов, например, песни про Артек "Я не позабуду", а также своей визитки в финале "Ученика года". Арина — экс-президент своей школы, член команды РДШ, участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, любит изучать английский язык и поэзию.
В финал конкурса Андрей Конько вышел благодаря активной школьной жизни и творческой деятельности. Андрей активно участвует в патриотическом направлении в своей гимназии. Финалист рассказывает ученикам начальной школы об истории Великой Отечественной войны, о ее героях. Также он профессионально занимается народными танцами. Андрей — обладатель трех Гран-при на международных хореографических конкурсах, неоднократный победитель и призер всероссийских и областных конкурсов.
Марина Абрамова имеет успехи в волонтерской деятельности, журналистике и профилактике негативных явлений. Марина является победителем всероссийского конкурса "Большая перемена — 2021", победителем всероссийского конкурса "Лидер XXI века" и обладателем звания Лучшего журналиста межрегионального слета. Ученица вела новости вместе с Николаем Дроздовым на МИА "Россия Сегодня", прошла медиашколу от Эрнеста Мацкявючиса, является активистом Федерации Детских Организаций Самарской области, обладательницей именной премии губернатора Самарской области.
В финале конкурса учащихся школ проходят 5 испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс "Широка страна моя родная", ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.
"Всероссийский конкурс "Ученик года" — это ответ на запрос учащейся молодежи на самореализацю. Мы поддерживаем общественную, творческую и познавательную активность ребят, создаем пространство для общения, взаимодействия с экспертами, для обмена опытом. Благодаря конкурсу "Ученик года" старшеклассники могут значительно обогатить свое личное портфолио, найти друзей и единомышленников", — отметил председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.
По итогам финала будут определены два лауреата и один победитель по лучшему рейтингу, присужденному жюри конкурса за выполнение всех конкурсных заданий, а также лауреаты дополнительных номинаций: "Общественник года", "Интеллектуал года", "Творческая личность года", "Лидер года", "Мастер-IT года".
В рамках проведения финального мероприятия также пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с экспертами.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.