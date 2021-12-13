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Страхование Финансы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил Генеральному директору "Росгосстраха" государственную награду

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы — в том числе и Генеральному директору "Росгосстраха" Геннадию Гальперину. "Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами", — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения, которая состоялась на днях в столичной мэрии.

Фото: предоставлено ПАО СК "Росгосстрах"

От имени Президента России мэр Москвы вручил Генеральному директору ПАО СК "Росгосстрах" Геннадию Гальперину медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — этой награды руководитель старейшей страховой компании страны был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

"В первую очередь, эта награда служит наивысшей оценкой руководством страны результатов работы всего многотысячного коллектива компании "Росгосстрах" — страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны. Я благодарен каждому госстраховцу за вклад в наше общее дело — защиту благосостояния россиян, и нашим клиентам — за доверие к компании со столетней историей", — подчеркнул Геннадий Гальперин.

В год 100-летия "Росгосстраха" коллектив компании был удостоен Почетной грамоты Правительства Москвы за большой вклад в развитие страхового дела, десятки сотрудников компании поощрены почетной грамотой Правительства Москвы, благодарностью и благодарственными письмами Мэра Москвы.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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