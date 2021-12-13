Мэр Москвы Сергей Собянин вручил Генеральному директору "Росгосстраха" государственную награду

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы — в том числе и Генеральному директору "Росгосстраха" Геннадию Гальперину. "Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами", — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения, которая состоялась на днях в столичной мэрии.
От имени Президента России мэр Москвы вручил Генеральному директору ПАО СК "Росгосстрах" Геннадию Гальперину медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени — этой награды руководитель старейшей страховой компании страны был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
"В первую очередь, эта награда служит наивысшей оценкой руководством страны результатов работы всего многотысячного коллектива компании "Росгосстрах" — страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны. Я благодарен каждому госстраховцу за вклад в наше общее дело — защиту благосостояния россиян, и нашим клиентам — за доверие к компании со столетней историей", — подчеркнул Геннадий Гальперин.
В год 100-летия "Росгосстраха" коллектив компании был удостоен Почетной грамоты Правительства Москвы за большой вклад в развитие страхового дела, десятки сотрудников компании поощрены почетной грамотой Правительства Москвы, благодарностью и благодарственными письмами Мэра Москвы.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.