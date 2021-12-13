Роспотребнадзор разрешил родителям дошкольников посетить новогодние утренники

Центр управления регионом Самарской области с начала зимы зафиксировал порядка полсотни эмоциональных сообщений в соцсетях, в которых родители дошкольников просили разрешить их присутствие на детских утренниках.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в прошлогодние праздники действовал запрет на посещение родителями массовых мероприятий на территории дошкольных учреждений.

"Почему нельзя разрешить посещения утренников в детском саду родителям, которые вакцинировались или переболели СOVID-19? Скоро новый год, дети готовятся, а выступают в пустом зале, — писали родители. — Не лишайте родителей праздника, дайте возможность разделить радостные мгновения с детьми. Они же так быстро растут!"

По информации Роспотребнадзора, новогодние праздники можно проводить с участием родителей, но только в пределах одной группы и при соблюдении санитарных мер.

Департамент образования Самары принял решение, что каждый руководитель дошкольного учреждения решает сам, допускать ли родителей к участию в массовых мероприятиях. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в коллективе и вместимости помещения (получится ли родителям соблюдать социальную дистанцию).