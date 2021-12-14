На торги по зимней уборке региональных трасс в Самаре заявился всего один участник

Минтранс определился с подрядчиком, который будет чистить региональные дороги в Самаре от снега зимой.

На торги заявился всего один участник — "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области". Заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 215,8 млн рублей.

Победитель торгов займется зимней уборкой Красноглинского шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжского шоссе (от Московского шоссе до Красноглинского шоссе), дороги Волжский — аэропорт Курумоч на участке км 11+488 — 12+388.

Контракт будет действовать с 1 января по 31 марта 2022 года.