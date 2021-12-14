В Самарском УФАС пресекли незаконную рекламу табака

В Самарское УФАС обратился житель города, который заявил, что в Самарском районе областного центра табачный магазин нарушил рекламное законодательство. По его словам, признаки нарушения содержали текст и изображение, которые использовались при оформлении витрины магазина, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ФАС изучили фотографии с рекламными образцами и заключили, что владелец магазина использовал при оформлении окон, выходящих на пешеходную зону в исторической части города, изображение кальяна с надписями: "Hookah", "Vape shop", "Shop", "New tortuga", "Street". Кроме того, на витрине были напечатаны фразы: "Ты — не ты, пока не с нами!", "Лучше тонуть в дыму, чем в твоих глазах!".

"В соответствии с ФЗ "О рекламе" не допускается реклама табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов", — подчеркнули в ФАС.

Рекламу признали ненадлежащей, однако предписание предпринимателю выдать не успели: он самостоятельно демонтировал рекламные конструкции в оконных проемах до того, как антимонопольщики вынесли решение.