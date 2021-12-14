Венчурный фонд Самарской области инвестировал в стартап с ресейл-платформой

Венчурный фонд Самарской области и группа бизнес-ангелов инвестировали в ресейл-платформу Рекульт за 8,77% компании. Общая сумма сделки не раскрывается.

Ресейл-платформа Рекульт помогает людям продавать ненужную одежду. Продавец передает вещи на склад и получает деньги с продажи на банковскую карту. Покупатель получает возможность приобретать новую или почти новую одежду с дисконтом до 90% просто и безопасно, как в обычном интернет-магазине. Работу по созданию досок объявлений, фотографированию одежды, отправке посылок и ответы на вопросы покупателей берут на себя сотрудники платформы. Покупателям стартап гарантирует, что все товары перед продажей оценены на качество по 10 параметрам. Цены ниже, чем в магазине, в 3-5 раз.

Венчурный фонд Самарской области создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года. Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий.

Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией, фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов России и стал самым активным региональным фондом страны в 2018 и 2019 годах.

"На федеральном уровне на днях были озвучены лауреаты Национальной премии "Венчурный инвестор", в которой региональный фонд вошел в тройку лучших в номинации "Лучший венчурный инвестор в регионы", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Наш фонд инвестирует в проекты в области цифровизации, создания современных онлайн-сервисов. Команда аналитиков поддерживает только те стартапы, которые по всем параметрам демонстрируют жизнеспособность и перспективность своей идеи. Сейчас в портфеле фонда находится 9 стартапов, некоторые из которых уже вышли на международный рынок. Важно, что фонд отбирает проекты по всей стране, но основным условием инвестирования является регистрация юридического лица в Самарской области".

Как рассказали представители компании Рекульт, 36% продавцов, пришедших на платформу, никогда не продавали свою одежду раньше. Остальные имеют неудачный опыт продажи на открытых досках объявлений. Треть девушек, покупающих одежду на Рекульте, впервые в жизни покупают одежду на вторичном рынке.

В целом рынок продажи б/у одежды в России Рекульт оценивает в 101 млрд рублей, в 2020 году он вырос на 20%, к 2025 году рост составит 185% в России, а глобально вторичный рынок одежды составит к этому времени 64 млрд долларов, считают в компании.

"Совместное, разумное потребление — один из способов сделать мир чуточку лучше, тем более, благодаря технологиям это стало возможным максимально просто и без потери комфорта. Индустрия моды является вторым источникам загрязнения после нефти и газа, вторичное потребление одежды сокращает использование природных ресурсов. Рекульт — это стартап как раз про этот тренд, про то, чтобы дать вещам вторую жизнь", — подчеркнула исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области, партнер Венчурного фонда Самарской области Елена Пожарнова.

"По данным социсследований, в среднем люди регулярно носят менее половины вещей в своем гардеробе. Девушки регулярно носят только 20% от своего гардероба. Остальная часть вещей просто занимает место в пространстве дома и жизни. С одной стороны, наша платформа помогает освободить полки от ненужных вещей, с другой, — приобрести редкие и интересные вещи с дисконтом", — отметила основатель платформы Рекульт Светлана Бринза.