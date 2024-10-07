Инвестпроект по строительству гелиопортов в Самарской области аннулирован

Признано утратившим силу распоряжение губернатора Самарской области о реализации масштабного инвестиционного проекта ООО "Аэросоюз-Девелопмент" по строительству сети вертолетных центров. Соответствующий документ опубликован на сайте облправительства.

Указывается, что решение принято в связи с окончанием срока действия инвестиционного меморандума.

Напомним, проект строительства сети вертолетных центров и запуска аэротакси был анонсирован в 2017 году. Планировалось, что будет создано три площадки. Первая должна была появиться около "Самара Арены" к футбольному чемпионату мира 2018 года. Объем необходимых инвестиций оценивался в 726 млн рублей.

В мае 2018 г. появилась информация, что проект заморожен. В 2019 г. компания "Аэросоюз-Девелопмент" была ликвидирована.