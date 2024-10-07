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Инвестпроект по строительству гелиопортов в Самарской области аннулирован

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Признано утратившим силу распоряжение губернатора Самарской области о реализации масштабного инвестиционного проекта ООО "Аэросоюз-Девелопмент" по строительству сети вертолетных центров. Соответствующий документ опубликован на сайте облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Указывается, что решение принято в связи с окончанием срока действия инвестиционного меморандума.

Напомним, проект строительства сети  вертолетных центров и запуска аэротакси был анонсирован в 2017 году. Планировалось, что будет создано три площадки. Первая должна была появиться около "Самара Арены" к футбольному чемпионату мира 2018 года. Объем необходимых инвестиций оценивался в 726 млн рублей.

В мае 2018 г. появилась информация, что проект заморожен. В 2019 г. компания "Аэросоюз-Девелопмент" была ликвидирована.

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