Инвестпроект по строительству гелиопортов в Самарской области аннулирован

Признано утратившим силу распоряжение губернатора Самарской области о реализации масштабного инвестиционного проекта ООО "Аэросоюз-Девелопмент" по строительству сети вертолетных центров. Соответствующий документ опубликован на сайте облправительства.
Указывается, что решение принято в связи с окончанием срока действия инвестиционного меморандума.
Напомним, проект строительства сети вертолетных центров и запуска аэротакси был анонсирован в 2017 году. Планировалось, что будет создано три площадки. Первая должна была появиться около "Самара Арены" к футбольному чемпионату мира 2018 года. Объем необходимых инвестиций оценивался в 726 млн рублей.
В мае 2018 г. появилась информация, что проект заморожен. В 2019 г. компания "Аэросоюз-Девелопмент" была ликвидирована.
Последние комментарии
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.