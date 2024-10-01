Меры поддержки инвесторов показали на "Промышленном салоне"

На площадке выставки-форума "Промышленный салон" в "Экспо-Волге" состоялась презентация мер господдержки для промышленных предприятий и инвесторов. В событии участвовали крупные компании региона, малый бизнес, представители институтов развития и общественных организаций.
Участники выставки обсудили основные этапы реализации инвестпроектов на территории Самарской области, познакомились с действующими инвестиционными площадками и преференциальными налоговыми режимами.
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.
Напомним, за первое полугодие 2024 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд рублей, что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В регионе активно развивается сеть индустриальных и логистических парков, действуют режимы территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Специальные условия для инвесторов предусматривает размещение в особой экономической зоне "Тольятти".
"До конца года в ОЭЗ "Тольятти" будет запущено производство специализированных и диетических продуктов питания. Кроме того, готовится к запуску высокотехнологичное производство лекарственных препаратов", - сообщал ранее врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Специалисты регионального Агентства по привлечению инвестиций рассказали участникам "Промышленного салона" о возможностях, действующих на региональном и федеральном уровнях, условиях и процедуре привлечения этих инструментов, а также о приоритетных и актуальных направлениях развития.
"Наше агентство консультирует инвесторов по мерам господдержки и налоговым льготам, помогает подобрать земельный участок, а в дальнейшем сопровождает инвестиционный проект на всех этапах реализации", - отметила исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана