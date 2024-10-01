Меры поддержки инвесторов показали на "Промышленном салоне"

На площадке выставки-форума "Промышленный салон" в "Экспо-Волге" состоялась презентация мер господдержки для промышленных предприятий и инвесторов. В событии участвовали крупные компании региона, малый бизнес, представители институтов развития и общественных организаций.

Участники выставки обсудили основные этапы реализации инвестпроектов на территории Самарской области, познакомились с действующими инвестиционными площадками и преференциальными налоговыми режимами.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит в развитие Самарской области.

Напомним, за первое полугодие 2024 года инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 193,3 млрд рублей, что на 24,7 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В регионе активно развивается сеть индустриальных и логистических парков, действуют режимы территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Специальные условия для инвесторов предусматривает размещение в особой экономической зоне "Тольятти".

"До конца года в ОЭЗ "Тольятти" будет запущено производство специализированных и диетических продуктов питания. Кроме того, готовится к запуску высокотехнологичное производство лекарственных препаратов", - сообщал ранее врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты регионального Агентства по привлечению инвестиций рассказали участникам "Промышленного салона" о возможностях, действующих на региональном и федеральном уровнях, условиях и процедуре привлечения этих инструментов, а также о приоритетных и актуальных направлениях развития.

"Наше агентство консультирует инвесторов по мерам господдержки и налоговым льготам, помогает подобрать земельный участок, а в дальнейшем сопровождает инвестиционный проект на всех этапах реализации", - отметила исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.