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Экономика и бизнес

Подготовка бизнес-проекта к инвестициям за два дня: в Самаре пройдут Стартап-выходные StartupSamara

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19-20 октября начинающие предприниматели соберутся на Стартап-выходных StartupSamara в Региональном центре "Мой Бизнес". Главная цель мероприятия - помочь участникам проработать ключевые аспекты их бизнес-проектов, а также помочь начинающим предпринимателям разобраться в основных шагах для успешного запуска и развития стартапов.

В программе предусмотрены воркшопы по бизнес-моделированию, оценке рынка и анализу конкурентов, а также обучение навыкам публичных выступлений и подготовке предложений для инвесторов. Участников ждут следующие темы:

- определение потребности целевой аудитории;

- оценка рыночных возможностей и конкурентного окружения;

- формирование бизнес-модели и выбор стратегии;

- определение инвестиционных запросов на ранних этапах;

- формирование команды с точки зрения инвесторов;

- создание структуры инвестиционной презентации.

Мероприятие включает не только теоретическую часть, но и практическую проработку всех тем, индивидуальные консультации с приглашенными экспертами в области маркетинга, аналитики и продуктового управления. Также предусмотрены нетворкинг и обмен идеями с другими участниками в комфортной рабочей атмосфере.

"За два дня участники смогут систематизировать ключевые моменты, необходимые для успешного старта проекта, и подготовить основу для качественной инвест-презентации. Интенсив будет полезен как для стартапов на начальной стадии, так и для опытных предпринимателей, ведь тестирование гипотез должно быть непрерывным процессом для любой бизнес-команды. На нашем мероприятии этот процесс можно пройти быстрее и продуктивнее в кругу коллег и единомышленников", - отметил Александр Клюкач, руководитель StartupSamara.

Приглашаются проекты на различных стадиях (от идеи до уже работающего бизнеса), а также начинающие и опытные специалисты, готовые предложить свою экспертизу. Участники смогут обменяться идеями, найти сотрудников, партнеров или клиентов, а также присоединиться к понравившимся проектам.

Участие в мероприятии бесплатное. Для того чтобы стать участником Стартап-выходных StartupSamara, необходимо пройти регистрацию по ссылке: e.startupsamara.ru/sw.

Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, а партнером выступает Региональный центр "Мой Бизнес".

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