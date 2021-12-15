АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь в создании мемориального комплекса "Город трудовой доблести" в Самаре. Компания выделила финансирование на строительство стелы на территории Аллеи трудовой славы в районе Безымянки, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы предприятия оборонно-промышленного комплекса страны.

Мемориальный комплекс в честь присвоения Самаре звания "Город трудовой доблести" открылся 10 декабря 2021 года. Дата открытия выбрана неслучайно — в этот день восемьдесят лет назад был проведен испытательный полет первого построенного в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2.

Стелу из стекла и металла высотой около 26 м обрамляют информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции — изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах — информация о памятных датах и основных событиях военных лет.

В торжественной церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Махаев, ветераны и депутаты.

"В годы Великой Отечественной войны в Куйбышевскую область из западных районов СССР было эвакуировано около 1500 предприятий и организаций. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня", — отметил Игорь Комаров на торжественной церемонии.

"Компания "Транснефть" всегда оказывает поддержку проектам, направленным на сохранение и увековечивание памяти о ратных и трудовых подвигах наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Для нас это не только патриотический долг, но и большая честь", — отметил Дмитрий Махаев.