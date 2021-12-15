Павел Покровский: В обновленный штаб ОНФ пришли молодые лидеры

Обновление состава самарского регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), прошедшее на конференции 14 декабря, позволило привлечь в организацию молодых лидеров и экспертов, которые смогут реализовать новые проекты. Таким мнением поделился сопредседатель регионального штаба ОНФ, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

"На мой взгляд, ротация, происходящая сегодня во всех регионах, в том числе и в Самарской области, дает не только пополнение новыми молодыми кадрами рядов Общероссийского народного фронта, но и появление новых проектов, которые уже проверены как в рамках акции "Мы вместе", так и в условиях пандемии. Это эффективные, работающие проекты", — комментирует Покровский.

Он отметил, что увеличилось число членов штаба, которые имеют отношение к здравоохранению, что связано с пандемией. Также штаб прирос экологическими активистами, что связано с необходимостью более активно решать накопившиеся в этой сфере вопросы.

"Пришли люди, которые являются лидерами общественного мнения с безупречной репутацией и экспертами в своих сферах деятельности. За ними стоят коллективы единомышленников. И самое главное, что это практики. Они не на словах, а на деле на протяжении последних лет показывают высокую эффективность, воплощая проекты на благо жителей нашего региона. В то же время, коллеги, не вошедшие в обновленный состав регионального штаба, остаются в орбите ОНФ. Они, без сомнений, продолжат реализовывать свои проекты как активисты народного фронта потому, что в региональном штабе сформирована обязательная преемственность, и все находятся на одинаковых условиях, независимо от того вошел в список или остался экспертом регионального штаба", — добавил Павел Прокровский.

"В новом составе регионального отделения очень достойные люди, которых мы знаем. Все они с определенным уровнем известности, с активной жизненной позицией, много сделали для жителей региона и, я думаю, сделают еще больше", — считает Наталья Виктор, главный врач Самарской городской больницы № 4 и член регионального штаба ОНФ.

Она также отметила, что Народный фронт помимо работы по мониторингу исполнения указов президента уделяет большое внимание поддержке здравоохранения, в чем она убедилась на собственном опыте.

"Знаю, что реготделение мониторило доступность и качество медпомощи, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, материально-техническую базу лечебных учреждений. Но самое главное — отделение оказывает поддержку медучреждениям. Когда наша больница № 4 первой в апреле 2020 года попала в режим обсерватора — в изоляции на две недели оставалось 100 сотрудников и 200 больных, активисты ОНФ помогали медперсоналу, обеспечивая дефицитными расходниками и средствами защиты. Привозили даже вкусные подарки, причем в таком количестве, что наши сотрудники щедро делились ими с пациентами", — вспоминает главврач.

По ее словам, это была не разовая помощь, и, когда стационар больницы полностью перепрофилировали в ковидный госпиталь, в нем появились активисты ОНФ с волонтерами-медиками: "В рамках проекта "Мы вместе" они оказывали всевозможную поддержку, проводили благотворительные акции. Поэтому я и мои сотрудники им очень благодарны".

Напомним, в рамках отчетно-выборной конференции в состав регионального штаба ОНФ было выбрано 39 человек. Среди них председатель реготделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов, член Тольяттинского городского отделения общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз" Станислав Бугреев, председатель реготделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Алексей Добрусин, руководитель реготделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Сергей Пушняк и другие.