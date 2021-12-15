Самарец вовлек детей в сбыт поддельных купюр

В Самаре завершено уголовное дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте поддельных денег и вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в июле 2021 г. обвиняемый через интернет приобрел поддельную купюру достоинством 5 тыс. руб. и попытался ее сбыть в ресторане быстрого питания.

Кроме того, в сентябре 2021 г. мужчина втянул в аналогичное преступление двух знакомых 13 и 12 лет. Подростки забрали купюры из тайника и должны были купить на них мобильники через сайт бесплатных объявлений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд.