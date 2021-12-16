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Вытесняют часы: продажи фитнес-браслетов в Самарской области выросли на 30%

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 фиксирует рост спроса на умные устройства в салонах Самарской области. С апреля по ноябрь продажи часов и фитнес-браслетов выросли на 30% год к году. Стоимость популярных устройств варьируется от 1500 до 4500 рублей. Определяющими при выборе умных помощников остаются функциональность, возможность мониторинга пульса и качества сна, а также надежность корпуса гаджета.

Фото: предоставлено Tele2

После периода самоизоляции в прошлом году самарцы стали активно следить за состоянием здоровья и стараться проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Фитнес-трекеры и умные часы оказались незаменимыми аксессуарами-помощниками в решении этой задачи. В 2021 году продажи этих устройств выросли на 30% по сравнению с прошлым годом, что может говорить о стремлении вести здоровый образ жизни и росте желающих контролировать свою физическую активность.

В регионе 15% от общего числа купленных фитнес-браслетов приходится на Xiaomi Mi Band 5. Мультифункциональная модель осуществляет анализ качества сна, следит за частотой пульса, проводит мониторинг стрессового состояния и дает оценку индекса жизнеспособности PAI. Если человек провел без активного движения несколько часов, гаджет также напоминает о необходимости сделать паузу в работе и подвигаться. На втором месте обновленная версия Xiaomi Mi Band 6, ее приобретают 12% покупателей. Дисплей устройства стал больше на полдюйма, набор режимов активности увеличен до 30, а среди новых функций появился контроль насыщения крови кислородом. Третьим по популярности у посетителей фирменной розницы остается фитнес-трекер Honor band 6, за внешнюю схожесть с часами, точный пульсоксиметр, мониторинг стресса и 10 спортивных режимов его выбирают 10% покупателей.

Доля продаж "умных" часов-коммуникаторов также выросла с начала года почти на 10%, преимущественно их приобретают для детей и пожилых родственников. Наиболее популярными моделями стали бюджетные JET Phone SP1 и JET Kid Connect. Приоритетными опциями для покупателей остаются определение местоположения с точностью до 10 метров и возможность позвонить на часы, чтобы услышать происходящее вокруг.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Продажи фитнес-трекеров предсказуемо растут из года в год, что говорит о стремлении людей заботиться о себе и своем здоровье. Устройства помогают контролировать уровень собственной активности, считать потраченные калории, а также деликатно отслеживать самочувствие пожилых родственников. В фирменной рознице постоянно обновляется модельный ряд фитнес-трекеров, что позволяет клиентам выбрать гаджет, сочетающий в себе максимум технических возможностей, простоту управления и оптимальную стоимость".

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