Муниципалитеты Самарской области будут рейтинговать по уровню развития инвестклимата

В среду, 15 декабря, представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области провели рабочее совещание с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по вопросам улучшения инвестиционного климата на их территориях.

Создание комфортных условий для работы частных инвесторов и бизнеса на территории Самарской области, формирование благоприятного инвестклимата в регионе — приоритетные направления работы управленческой команды, обозначенные в Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии. "Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики", — отмечал ранее Дмитрий Азаров.

В ходе совещания с представителями администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в режиме видеоконференции, были рассмотрены вопросы организации системной работы, направленной на развитие и стимулирование инвестиционной деятельности, повышения эффективности взаимодействия местных администраций с предпринимательским сообществом, а также предоставление мер государственной поддержки инвестиционным проектам.

Областное минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, качеству информационного раздела для инвесторов на сайте администрации, эффективности взаимодействия инвесторов с должностными лицами, развитию муниципально-частного партнерства.

Порядок формирования рейтинга учитывает рекомендации АСИ по оценке инвестиционного климата муниципалитетов на базе существующей методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Лучшие практики органов местного самоуправления, влияющие на улучшение инвестиционного климата, будут тиражироваться на региональном уровне.

Самарская область сегодня предлагает одни из лучших условий для инвесторов в стране. Напомним, по итогам 2020 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, заняв 8 место. При этом еще в 2017 году субъект был на 65 строчке.

"В этом году мы запустили в регионе рекордное количество предприятий из них 20 — в сфере производства. Отмечаем и рост инвестиций в основной капитал: по итогам девяти месяцев текущего года этот показатель достиг 217,2 млрд рублей, что на 31,4% выше результата аналогичного периода 2020 года и на 16% превышает показатель "допандемийного" 2019-го, — рассказал о результатах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов — В регионе уверенно развиваются инвестиционные площадки: ОЭЗ "Тольятти", промышленные парки, две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Для стимулирования интереса со стороны российских и зарубежных компаний к Самарской области как площадке для реализации своих проектов в регионе внедряются все новые инструменты поддержки: налоговые льготы, смягчение требований к получению статуса стратегического инвестпроекта, субсидирование создания рабочих мест и многое другое".

Всего в Самарской области сегодня реализуется свыше 200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей. В результате запуска проектов, которые курирует наше министерство, в этом году регион получит более 7,4 тысячи рабочих мест.

С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.