Муниципалитеты Самарской области будут рейтинговать по уровню развития инвестклимата

В среду, 15 декабря, представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области провели рабочее совещание с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по вопросам улучшения инвестиционного климата на их территориях.
Создание комфортных условий для работы частных инвесторов и бизнеса на территории Самарской области, формирование благоприятного инвестклимата в регионе — приоритетные направления работы управленческой команды, обозначенные в Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями губернии. "Опережающее экономическое развитие и те социальные решения, которые мы принимаем, не могут быть обеспечены без капитальных вложений, реализации масштабных инвестиционных проектов, ритмичной работы экономики", — отмечал ранее Дмитрий Азаров.
В ходе совещания с представителями администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в режиме видеоконференции, были рассмотрены вопросы организации системной работы, направленной на развитие и стимулирование инвестиционной деятельности, повышения эффективности взаимодействия местных администраций с предпринимательским сообществом, а также предоставление мер государственной поддержки инвестиционным проектам.
Областное минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, качеству информационного раздела для инвесторов на сайте администрации, эффективности взаимодействия инвесторов с должностными лицами, развитию муниципально-частного партнерства.
Порядок формирования рейтинга учитывает рекомендации АСИ по оценке инвестиционного климата муниципалитетов на базе существующей методологии Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Лучшие практики органов местного самоуправления, влияющие на улучшение инвестиционного климата, будут тиражироваться на региональном уровне.
Самарская область сегодня предлагает одни из лучших условий для инвесторов в стране. Напомним, по итогам 2020 года Самарская область вошла в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата, заняв 8 место. При этом еще в 2017 году субъект был на 65 строчке.
"В этом году мы запустили в регионе рекордное количество предприятий из них 20 — в сфере производства. Отмечаем и рост инвестиций в основной капитал: по итогам девяти месяцев текущего года этот показатель достиг 217,2 млрд рублей, что на 31,4% выше результата аналогичного периода 2020 года и на 16% превышает показатель "допандемийного" 2019-го, — рассказал о результатах работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов — В регионе уверенно развиваются инвестиционные площадки: ОЭЗ "Тольятти", промышленные парки, две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Для стимулирования интереса со стороны российских и зарубежных компаний к Самарской области как площадке для реализации своих проектов в регионе внедряются все новые инструменты поддержки: налоговые льготы, смягчение требований к получению статуса стратегического инвестпроекта, субсидирование создания рабочих мест и многое другое".
Всего в Самарской области сегодня реализуется свыше 200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей. В результате запуска проектов, которые курирует наше министерство, в этом году регион получит более 7,4 тысячи рабочих мест.
С инвесторами в режиме "единого окна" взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. Агентство по привлечению инвестиций Самарской области сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство