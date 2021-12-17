Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы

В пятницу, 17 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание правительства Самарской области. Был рассмотрен и утвержден вопрос, который касается улучшения условий работы малого и среднего бизнеса в регионе.
Малое и среднее предпринимательство — приоритетное направление развития Самарской области, в секторе работает более 590 тысяч человек. Региональным министерством экономического развития и инвестиций представлен проект закона, предусматривающий изменение критериев применения пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19. Их перечень утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
"Важное своевременное решение, которое мы принимаем по поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, после обсуждения с предпринимательским сообществом. При том, что это приведет к выпадающим доходам из областного бюджета, фактически мы сохраняем налогоплательщиков, что в перспективе обернется ростом и занятости, и налоговых поступлений. Хочу сказать, что на сегодняшний день, несмотря на кризис, в регионе фиксируется значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Малый бизнес восстанавливается, и делает это достаточно уверенно. За 9 месяцев текущего года объем налоговых поступлений от предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 3,5 млрд. рублей", — подчеркнул председатель правительства Самарской области.
Проектом закона предлагаются следующие изменения. Во-первых, критерий снижения уровня доходов субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный (налоговый) период 2021 года по отношению к уровню доходов за отчетный (налоговый) период 2019 года предложено установить в размере 5% и более (взамен ранее установленного 20% и более). Критерий предельного размера дохода субъектов МСП в целях налогообложения за отчетный (налоговый) период 2021 года — увеличить до 75 млн. рублей (взамен ранее установленного до 50 млн. рублей).
Во-вторых, законопроект предусматривает распространение применения пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогобложения на налогоплательщиков — организации и индивидуальных предпринимателей, вновь созданных с 1 января 2021 г. и осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, входящих в перечень пострадавших отраслей.
Как отметил министр экономического развития Дмитрий Богданов, предлагаемая мера расширяет доступ субъектов малого и среднего предпринимательства пострадавших отраслей к применению пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения, что позволит предпринимателям восстановиться после кризиса 2020 г. и вынужденных ограничений текущего года.
В настоящее время на территории Самарской области зарегистрировано 128,7 тысяч субъектов МСП. В отраслях, попадающих под действие закона, осуществляют деятельность порядка 30,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В их числе начинающих бизнес — 2,4 тысяч субъектов МСП, у которых работает более 100 тысяч человек.
Период распространения предлагаемых налоговых льгот — с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Самарской Губернской Думы, которое планируется 23 декабря 2021 года.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.