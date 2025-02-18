Участники "Школы героев" завершили практический курс по наставничеству

Участники программы профессиональной переподготовки "Школа героев. Самарская область" завершили десятый образовательный модуль, посвященный наставничеству. Напомним, региональная программа "Школа героев" реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента.

В первом потоке обучения — 45 участников, период обучения: октябрь 2024 года — май 2025 года.

"У меня 15 лет военного стажа, с самого начала боевых действий был в зоне СВО, — рассказал участник программы, общественный советник губернатора Самарской области по СВО Максим Девятов. — Участие в "Школе героев" — это переход от военной службы к гражданской, возможность свои знания и навыки, полученные на военной службе, адаптировать, перевести в гражданскую сферу".

Всем участникам программы назначены наставники. Во время очного модуля наставники и наставляемые менялись ролями, решали нестандартные задачи, развивая навыки командной работы и умение находить компромиссы. Это позволит сформировать необходимые навыки для дальнейшей работы и поможет в реализации общественно значимых проектов.

"Программа "Школа героев" запущена в дополнение к президентскому проекту "Время героев", — отметил врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов. — Участники раскрываются в процессе обучения, и становится понятно, в какой сфере они смогут себя наиболее эффективно реализовать".

Участники программы "Школа героев" на практике уже применяют полученные знания и имеющийся опыт — по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти. После прохождения обучения они могут реализовать себя на государственной и муниципальной службе или на предприятиях региона. Некоторые уже получили предложения о трудоустройстве, как например Александр Шарков, который сейчас исполняет обязанности главы Волжского района.

"В зоне СВО я оказался с первых дней и сейчас понимаю, что на нас, ветеранах боевых действий, огромная ответственность, — поделился Александр Шарков. — Мы не имеем права подвести людей, должны показать и доказать, что настоящие ветераны боевых действий — те люди, которые смогут вести за собой страну".

Итогом обучения станет защита социально значимых проектов, которая пройдет в мае.