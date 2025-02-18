16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участники "Школы героев" завершили практический курс по наставничеству Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в облправительстве По поручению Вячеслава Федорищева сотрудники органов власти прошли семинар по эффективной отработке обращений жителей В Самарской области строительство лифтового завода запланировали на сентябрь 2025 года Константин Титов предложил присоединить Октябрьск к Сызрани

Облправительство Власть и политика

Участники "Школы героев" завершили практический курс по наставничеству

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участники программы профессиональной переподготовки "Школа героев. Самарская область" завершили десятый образовательный модуль, посвященный наставничеству. Напомним, региональная программа "Школа героев" реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

В первом потоке обучения — 45 участников, период обучения: октябрь 2024 года — май 2025 года.

"У меня 15 лет военного стажа, с самого начала боевых действий был в зоне СВО, — рассказал участник программы, общественный советник губернатора Самарской области по СВО Максим Девятов. — Участие в "Школе героев" — это переход от военной службы к гражданской, возможность свои знания и навыки, полученные на военной службе, адаптировать, перевести в гражданскую сферу".

Всем участникам программы назначены наставники. Во время очного модуля наставники и наставляемые менялись ролями, решали нестандартные задачи, развивая навыки командной работы и умение находить компромиссы. Это позволит сформировать необходимые навыки для дальнейшей работы и поможет в реализации общественно значимых проектов.

"Программа "Школа героев" запущена в дополнение к президентскому проекту "Время героев", — отметил врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов. — Участники раскрываются в процессе обучения, и становится понятно, в какой сфере они смогут себя наиболее эффективно реализовать".

Участники программы "Школа героев" на практике уже применяют полученные знания и имеющийся опыт — по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти. После прохождения обучения они могут реализовать себя на государственной и муниципальной службе или на предприятиях региона. Некоторые уже получили предложения о трудоустройстве, как например Александр Шарков, который сейчас исполняет обязанности главы Волжского района.

"В зоне СВО я оказался с первых дней и сейчас понимаю, что на нас, ветеранах боевых действий, огромная ответственность, — поделился Александр Шарков. — Мы не имеем права подвести людей, должны показать и доказать, что настоящие ветераны боевых действий — те люди, которые смогут вести за собой страну".

Итогом обучения станет защита социально значимых проектов, которая пройдет в мае.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2