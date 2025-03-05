Вячеслав Федорищев назначил Юрия Козаренко своим помощником по развитию беспилотных авиационных систем

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по развитию беспилотных авиационных систем с участием руководителей регионального правительства и профильных организаций. В ходе него глава Самарской области принял решение назначить своим помощником генерального директора компании "Транспорт будущего" Юрия Козаренко.

Компания "Транспорт будущего" — учредитель научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем "Самара", расположенного в Тольятти. В январе НПЦ посетил президент РФ Владимир Путин, который ознакомился с работой предприятия. Глава региона подчеркнул, что за последние несколько лет компания стала определяющей для научного, прикладного и производственного развития беспилотных систем в стране.

"Мы очень ценим работу, которую ведет весь коллектив компании "Транспорт будущего" в Самарской области. Очень признательны правлению предприятия, которое включает ключевых предпринимателей страны. Наша задача, чтобы возможности "Транспорта будущего" были для всех компаний соответствующей отрасли Самарской области комплементарно применимы, а регион стал передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства, — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Юрию Козаренко. — Мы сейчас должны с вами совместную работу построить более плотно. Приглашаю вас стать моим помощником на общественных началах. Прошу вас внимательно посмотреть на то, как в целом Правительство региона занимается развитием отрасли. Уверен, что у вас, ваших коллег, предпринимателей, которые работают в этой сфере, есть много идей и практическое понимание, как изменить систему поддержки с тем, чтобы она максимально эффективно стимулировала настоящее развитие".

Генеральный директор компании "Транспорт будущего" отметил, что предприятие совместно с руководством Самарской области взяли на себя большие обязательства, и совместная работа будет только усиливаться.

"Мы заявляли обязательства по началу разработки беспилотных авиационных систем, образовательной деятельности, производству беспилотников и комплектующих для разных направлений. Будем продолжать совместную работу, чтобы привлечь в отрасль новые кадры, новых крупных игроков, заказчиков, производителей, разработчиков и учебные заведения, — сказал Юрий Козаренко. — Наша задача — быть лидерами и в производстве, и в идеях, которые закладываются в развитие отрасли беспилотия. Вам и Правительству Самарской области отдельное спасибо за самое активное участие. Считаю, что именно оно помогает нам развиваться высокими темпами".

Вячеслав Федорищев сообщил, что в Самарской области будет разработан региональный проект по развитию беспилотный авиационных систем. Его цель — вывести Самарскую область на лидирующие позиции по различным направлениям отрасли БАС.

"К 2029 году Самарская область должна стать ключевым разработчиком и производителем беспилотных систем в стране, в количестве и качестве. Наши высшие учебные заведения должны видеть это как возможности для коллективов самарских ученых, а также тех, кто приедет работать к нам. Я бы хотел, чтобы мы в каждой отрасли развития Самарской области, будь то образование, торговля, логистика, сельское хозяйство, видели не просто возможности, а эффект внедрения беспилотных систем уже с этого года, — сказал глава Самарской области. — Мы должны стать ключевым центром образования по всем направлениям беспилотных систем. Это не только и не столько инженерная мысль. Это огромное количество людей, которые уже сейчас должны появляться в школах, колледжах, университетах, чтобы развивать систему образования с точки зрения беспилотных систем".

Юрий Козаренко отметил, что по поручению губернатора компания "Транспорт будущего" уже ведет большую работу по ключевым вузам Самарской области.

"В каждый из вузов мы обязуемся вдохнуть новые большие идеи в направлении беспилотников и космоса. Мы хотим, чтобы результаты научной работы совместно с учебными заведениями впоследствии реализовывались в производстве конкретных летательных аппаратов и комплектующих, — сообщил Юрий Козаренко. — Самое главное, это должно быть экономически эффективно. Мы с вами эту работу продолжим, в том числе и на федеральном уровне".

Мощный импульс развитию БАС в Самарской области даст открытие современного межвузовского кампуса.

"Мы с вами уже полгода работаем над тем, чтобы, исправив некоторые недостатки проекта, который был ранее подготовлен, сделать кампус прикладным. У нас будет, по сути, кампус беспилотных систем, — сказал Вячеслав Федорищев. — С прошлого месяца мы внедряем экосистему "Российские технологии", которая связана с развитием высшего образования. Для этого создаем соответствующий НОЦ и систему высшего образования. Везде должны быть прикладные эффекты от беспилотных систем".

Губернатор также подчеркнул, что в Самарской области будут активнее внедрять инструменты развития и поддержки технологичного предпринимательства.