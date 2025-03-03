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Облправительство Власть и политика

В Самарской области появится публичный реестр обещаний властей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будет создан публичный реестр инициатив и обещаний органов власти. Такое поручение дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании правительства региона в понедельник, 3 марта.

"Многие решения, которые мы приняли, отражены в разных протоколах. Иногда кажется, что мы забываем о некоторых вещах, а люди ждут. У нас должна появиться публичная карта решений правительства Самарской области. С точки зрения формы прошу, чтобы она была максимально удобной. Можно будет посмотреть, какие решения в каких сферах приняты и как исполняются, градировать по уровням. Обязательно должны быть все решения, которые принимаются на личных приемах. Это большой массив. Это и есть наша работа. Мы должны жителям дать возможность увидеть этот массив", — сказал губернатор.

Он обозначил, что система должна иметь функцию обратной связи.

На создание такого реестра глава региона дал месяц.

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