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Облправительство Власть и политика

Область закупит для медиков из Тольятти и Сызрани 35 квартир

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минимущества Самарской области опубликовало проект постановления, в соответствии с которым медицинским работникам из Тольятти и Сызрани в 2025 г. за счет средств региональной казны приобретут 35 жилых квартир.

В Тольятти планируют приобрести 20 квартир (12 однокомнатных и 8 двухкомнатных), в Сызрани — 15 (8 однокомнатных и 7 двухкомнатных). На эти цели выделяют 131,36 млн рублей.

Приобрести недвижимость планируют в текущем году в рамках регионального проекта (не входящего в состав нацпроекта "Реализация приоритетных направлений государственной политики в сфере управления и распоряжения имуществом Самарской области"), являющегося структурным элементом региональной госпрограммы "Повышение эффективности управления имуществом Самарской области".

В пояснительной записке к проекту указано, что покупка будет произведена за счет средств областной казны "в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству имущественных отношений Самарской области".

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