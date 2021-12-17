Водителя КамАЗа будут судить в Самарской области за ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Большеглушицкого района Самарской области утвердила обвинительное заключение жителю с. Новопавловка. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Днем 3 мая 2021 г. на 5 км дороги от пос. Южный к трассе Самара — Большая Черниговка водитель КамАЗа столкнулся с ВАЗ-21102, двигавшимся по главной дороге.

В результате погибли водитель "десятки" и его 12-летний пассажир. Женщина, находившаяся в той машине, получила тяжкие травмы.

Уголовное дело направлено в суд.