Водителя КамАЗа будут судить в Самарской области за ДТП с двумя погибшими

Прокуратура Большеглушицкого района Самарской области утвердила обвинительное заключение жителю с. Новопавловка. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Днем 3 мая 2021 г. на 5 км дороги от пос. Южный к трассе Самара — Большая Черниговка водитель КамАЗа столкнулся с ВАЗ-21102, двигавшимся по главной дороге.
В результате погибли водитель "десятки" и его 12-летний пассажир. Женщина, находившаяся в той машине, получила тяжкие травмы.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...