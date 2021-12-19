В Самаре заметут метели с мокрым снегом

Приволжское УГМС предупреждает о желтом уровне опасности в связи с ожидающимися 20 декабря сильным мокрым снегом и метелями.

В ночь на понедельник будет облачно, небольшой, местами умеренный снег, местами метель. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха составит -2...-7°C. Местами возможны снежные заносы.

Днем ситуация усугубится мокрым снегом и его налипанием с сохранением ночных условий погоды. Ветер сменит направление на северо-западный и будет дуть с той же скоростью с усилением до 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до -4...+1°C.

Ночью 21 декабря также ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура -2...-7 C. Днем будут условия сохранятся и 0...-5°C.

В ночь на среду синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер западный 5-10 м/с. Похолодает до -12... -17°C. Местами гололедица. Днем погода существенно не изменится.