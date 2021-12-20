16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продукция Сызранского НПЗ — в числе лучших товаров России АО "Транснефть — Приволга" провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке Сызранские нефтяники стали лидерами природоохранной деятельности в России НК "Новый поток": инновации позволяют сокращать сроки бурения АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Саратовской области

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Продукция Сызранского НПЗ — в числе лучших товаров России

СЫЗРАНЬ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На конкурсе "100 лучших товаров России" звание лауреата и золотой знак получили топливные газы марок пропан-бутан автомобильный и пропан-бутан технический, а серебряный знак — дорожные битумы, произведенные в Сызрани.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Главные преимущества газового топлива — полное сгорание, низкий нагар, высокие антидетонационные свойства. Оно вполне может конкурировать с автобензином не только по эксплуатационным характеристикам, но и по экологическим и экономическим факторам.

Уникальные свойства битумов позволяют использовать их для ремонтных работ и прокладки новых дорог в разных климатических зонах в качестве основного вида вяжущего вещества.

Почетный знак "За достижения в области качества" по результатам конкурса вручен главному технологу СНПЗ Алексею Губанову, а знак "Отличник качества" — начальнику сектора стандартизации завода Вере Березиной.

Обеспечению качества на Сызранском НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") уделяется пристальное внимание, поэтому такой успех на всероссийском конкурсе закономерен.

Многоуровневая система контроля качества действует на предприятии на всех этапах производства: от входного контроля сырья до оценки соответствия готовых нефтепродуктов требованиям нормативных документов.

Система менеджмента качества внедрена и действует на предприятии с 2014 года и соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Центральная заводская лаборатория (испытательный центр нефти и нефтепродуктов) аккредитована в национальной системе Росаккредитации и внесена в четыре реестра аккредитованных лабораторий Евроазиатского экономического союза. Соответствие лаборатории требованиям ГОСT ISO/IEС 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" укрепляет доверие к ее деятельности.

Всего высшими наградами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России-2021" отмечены 15 видов продукции самарских предприятий НК "Роснефть". В "золотую сотню" вошли восемь масел и присадок НЗМП, Новокуйбышевский НПЗ получил награды за топливо для реактивных двигателей и летнее дизельное топливо. Почетного звания дипломанта удостоена техническая сера Куйбышевского НПЗ.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2