На конкурсе "100 лучших товаров России" звание лауреата и золотой знак получили топливные газы марок пропан-бутан автомобильный и пропан-бутан технический, а серебряный знак — дорожные битумы, произведенные в Сызрани.

Главные преимущества газового топлива — полное сгорание, низкий нагар, высокие антидетонационные свойства. Оно вполне может конкурировать с автобензином не только по эксплуатационным характеристикам, но и по экологическим и экономическим факторам.

Уникальные свойства битумов позволяют использовать их для ремонтных работ и прокладки новых дорог в разных климатических зонах в качестве основного вида вяжущего вещества.

Почетный знак "За достижения в области качества" по результатам конкурса вручен главному технологу СНПЗ Алексею Губанову, а знак "Отличник качества" — начальнику сектора стандартизации завода Вере Березиной.

Обеспечению качества на Сызранском НПЗ (дочернее предприятие НК "Роснефть") уделяется пристальное внимание, поэтому такой успех на всероссийском конкурсе закономерен.

Многоуровневая система контроля качества действует на предприятии на всех этапах производства: от входного контроля сырья до оценки соответствия готовых нефтепродуктов требованиям нормативных документов.

Система менеджмента качества внедрена и действует на предприятии с 2014 года и соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Центральная заводская лаборатория (испытательный центр нефти и нефтепродуктов) аккредитована в национальной системе Росаккредитации и внесена в четыре реестра аккредитованных лабораторий Евроазиатского экономического союза. Соответствие лаборатории требованиям ГОСT ISO/IEС 17025-2019 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий" укрепляет доверие к ее деятельности.

Всего высшими наградами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России-2021" отмечены 15 видов продукции самарских предприятий НК "Роснефть". В "золотую сотню" вошли восемь масел и присадок НЗМП, Новокуйбышевский НПЗ получил награды за топливо для реактивных двигателей и летнее дизельное топливо. Почетного звания дипломанта удостоена техническая сера Куйбышевского НПЗ.