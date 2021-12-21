В Самарской области погибла женщина, попавшая под колеса Hyundai

В понедельник, 20 декабря, в Сызранском районе в ДТП попал 57-летний водитель Hyundai Santa Fe из Владимирской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в десятом часу вечера на 320 км трассы, ведущей к Ульяновску, он сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

Пострадавшая скончалась на месте.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.