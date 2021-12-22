Распределение мест в самарских детсадах пройдет 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах на 2021-2022 учебный год, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для успешного проведения указанной процедуры департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе "Поиск заявлений").

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг в разделе "Образовательные организации".

Список муниципальных детских садов Самары можно скачать по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TFbE3Nx6p7YTfNLO_6CecjiJ-PgBFzsMpq6YuOcn5u8/edit?usp=sharing.

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых дошкольных учреждений в заявлении родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 01.09.2021;

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в МДОУ родителям сообщат специалисты МДОУ в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен". Самостоятельно с результатами распределения мест родители могут ознакомиться, обратившись на сайт es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (раздел "Поиск заявлений") и заполнив поле индивидуальным номером обращения.

В департаменте обращают внимание родителей на необходимость своевременного письменного подтверждения согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о предоставленном месте). Для этого родителям необходимо обращаться непосредственно в МОО, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО необходимо обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.