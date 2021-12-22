Новые возможности: что дает нацпроект "Образование" Самарской области

Третий год в Самарской области реализуется национальный проект "Образование". Он позволяет строить новые школы и оснащать уже действующие, открывать центры дополнительного образования детей, создавать современные условия для обучения молодежи и профессиональной подготовки взрослых специалистов. Все, что сделано и планируется в регионе в рамках профильного нацпроекта, служит его главной цели — обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования.

Важное в уходящем году

Рост уровня образования

По итогам 2021 года губерния показала весомые результаты работы в части повышения качества образования. По качеству общего образования наш регион находится на 11 месте из 85 субъектов федерации.

По уровню образования населения Самарская область в 2021 году вышла на 5 место среди регионов (для сравнения, в 2019 году губерния занимала 23 место, в 2018 году — 27 место). По уровню образования населения в ПФО регион в уходящем году поднялся с 3 на 2 место.

Губерния существенно улучшила результаты в рейтинге регионов по количеству победителей и призеров олимпиад. За год Самарская область поднялась с 43 на 27 место.

Строительство и ремонт образовательных учреждений

По сравнению с 2020 годом актуальная очередь в детсады в Самарской области сократилась вдвое. Масштабная работа по созданию мест для дошкольников продолжается. В 2021 году введены в строй 10 детских садов (около 2000 дополнительных мест), создано 146 мест в частных детских садах.

В этом году в Самаре начали работать 2 новые школы (на Пятой просеке и в микрорайоне "Новая Самара"). Близится к завершению строительство второго корпуса образовательного учреждения на Пятой просеке.

В 2021 году в Самарской области запущена программа по капитальному ремонту пищеблоков, 45 были переоснащены. Регион подал заявки на предоставление федеральных субсидий на капитальный ремонт школ (за несколько лет планируется капитально отремонтировать более 30 зданий образовательных учреждений). Еще одна федеральная субсидия будет предоставлена по программе "Развитие образования". Она позволяет планировать строительство в Самарской области 12 школ по концессионным договорам.

Нацпроект "Образование": равные возможности всем

Дополнительное образование: доступно и бесплатно

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи — одна из важнейших задач нацпроекта "Образование". Он позволяет делать многое, чтобы обеспечить детям в Самарской области бесплатное дополнительное образование независимо от места их проживания (будь то крупный город или отдаленное село).

Для этого на базе сельских школ и образовательных учреждений малых городов (численностью до 60 тысяч человек) с 2019 года открыта 151 "Точка Роста". Они входят в большую федеральную сеть образовательных центров, которые дают детям возможность научиться работать с современными технологиями. К действующим "Точкам Роста" цифрового и гуманитарного профилей в 2021 году добавились центры естественнонаучной и технологической направленности. Они предназначены для формирования у детей современных компетенций и навыков по математике и информатике, а также предметам естественнонаучного цикла: биологии, географии, физике и химии. Все помещения "Точек Роста" специально оснащены для того, чтобы их можно было использовать как на школьных уроках, так и во время внеурочной деятельности.

В Самаре (в 2019 году) и в Тольятти (в 2021 году) созданы центры цифрового образования детей "IT–куб", где дети с 7 до 18 лет могут выбрать для себя одно из шести направлений подготовки, включая создание виртуальной реальности и робототехнику. В отдаленные населенные пункты Самарской области на 2 недели приезжает мобильный технопарк "Кванториум". Он представляет собой многофункциональный комплекс на базе автомобиля "Урал" для проведения опытов, моделирования и конструирования. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в селах за счет средств областного бюджета созданы 49 детских мини-технопарков. Кроме того, на базе опорного вуза региона — СамГТУ — открыт "Дом научной коллаборации".

Занятия в этих центрах абсолютно бесплатны. Они стимулируют техническое творчество детей и помогают в профориентации. Это ранний старт для будущих инженеров, программистов и представителей ряда других профессий, востребованных сегодня на уровне государства.

Охват дополнительным образованием в 2021 году составляет в Самарской области 81,5% (для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 78,5%). В регионе работает 81 учреждение дополнительного образования. Чтобы родители и дети могли сделать свой выбор, специально создан информационный ресурс — навигатор дополнительного образования Самарской области (navigator.asurso.ru).

Цифровая образовательная среда

Это словосочетание, пугающее родителей и вызывающее у них негатив, — не синоним дистанционного обучения, а название проекта, в рамках которого в школы поставляется компьютерное и интерактивное оборудование, чтобы учителя и дети имели доступ к современным образовательным ресурсам, и, в частности, специально созданным федеральным сервисам, таким как "Цифровой образовательный контент", "Сферум", "Моя школа", РЭШ.

Оснащение для формирования цифровой образовательной среды закуплено для 148 школ, за счет средств регионального бюджета созданы 130 мобильных компьютерных классов.

К концу 2021 года все образовательные организации губернии оснащены доступом к сети Интернет на высокой скорости (для сравнения, в 2019 году высокоскоростной доступ к сети Интернет имели только 23% образовательных организаций).

Развитие среднего профессионального образования

Большое внимание в рамках реализации профильного нацпроекта уделяется развитию среднего профессионального образования. Регион работает над повышением престижа рабочих профессий. В 45-ти СПО организовано обучение по 35 профессиям и специальностям, входящим в топ-50 наиболее востребованных и перспективных в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями.

В Тольятти создан региональный центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В этом году 6,3 тыс. человек были обучены в этом центре под заказ работодателя или прошли профориентацию.

В 4 колледжах Самарской области созданы 18 современных мастерских. Они позволяют обучать студентов и принимать у них экзамены по международным стандартам.

Одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам является участие в олимпиадном движении по стандартам WorldSkills. В 2021 году Самарская область занимает 9 место в рейтинге регионов Российской Федерации.

В рамках нацпроекта "Образование" на 2022 год в регионе запланированы: