Ольга Гальцова: Все вопросы прямой линии с президентом касаются соблюдения прав человека

В четверг, 23 декабря, в московском Манеже пройдет ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Глава государства ответит на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова считает, что глава государства обязательно подчеркнет важность задач, направленных на повышение качества жизни, благополучие людей, благосостояние семей.

"Говоря об ожиданиях от прямой линии с президентом, подчеркну: на встрече с вновь избранными депутатами Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Владимир Владимирович Путин обозначил базовые задачи, которые стоят сегодня не только перед депутатами, но и перед всем обществом: повышение доходов наших граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, рост экономики. Это подтверждается запросами населения, в том числе, Самарской области. И все это - права человека!" - напомнила Ольга Гальцова.

Она озвучила свои ожидания от предстоящего разговора президента РФ с журналистами и жителями страны.

"Принимая бюджет, губернатор Дмитрий Игоревич Азаров отметил - главный финансовый документ региона социально ориентирован, учтены все пожелания и предложения жителей. Также как и в бюджете Российской Федерации. Поэтому я как государственный правозащитник в обязательном порядке жду продолжения, развития тем, направленных на повышение качества жизни, благополучие людей, благосостояние семей - а это забота о детях, поддержка старшего поколения, достойные пособия, пенсии, решение жилищных вопросов", - рассказала уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Кроме того, Ольга Гальцова подчеркнула: "Я ожидаю укрепления гарантий в правоохранительной сфере, справедливости в отношении к человеку - наказание не как угнетение, а как исправление оступившегося гражданина. Необходимо и внимание к молодежи, у нас очень умные, активные студенты - это показал недавний брейн-ринг, проведенный нами в День прав человека. Молодые люди должны быть уверены в завтрашнем дне, иметь стимул работать, создавать семьи. Наши граждане ждут поддержки, важно услышать каждого!"

Пресс-конференция начнется в 13:00 по самарскому времени. Посмотреть ее можно будет на федеральных телеканалах, на YouTube, на сайтах телеканалов и в социальных сетях.